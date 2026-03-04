Invitan a participar en la Rodada Violeta por el #8M en Ecatepec

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de Ecatepec invita a la ciudadanía a participar en la Rodada Violeta, que se llevará a cabo este sábado a las 08:00 horas en el Centro Cultural Casa Morelos.

Con esta actividad dará inicio la agenda conmemorativa “#8M Ecatepec. Por la vida y la dignidad de las mujeres”, una serie de acciones enfocadas en promover la participación, la reflexión y la acción colectiva en favor de los derechos de las mujeres.

La Rodada Violeta busca convertirse en un espacio de encuentro para visibilizar la importancia de garantizar la seguridad, la igualdad y la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y privada.

Autoridades municipales hicieron un llamado a sumarse a esta jornada que, además de ser una actividad deportiva y recreativa, representa un acto simbólico de unidad y compromiso social.

La invitación está abierta a toda la población que desee participar y formar parte de esta conmemoración en el municipio.