Vecinos de Olivar de los Padres marchan para exigir el regreso del nombre de su colonia (Camila Ayala Benabib)

Habitantes de la colonia Olivar de los Padres, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, salieron a las calles en una protesta pacífica en forma de caravana para exigir a autoridades que se restituya el nombre original de su barrio, así como el código postal que fue modificado sin previo aviso ni consulta ciudadana, lo que, aseguran, ha traído graves repercusiones económicas y administrativas.

La convocatoria, organizada por el comité vecinal de la zona fundadora de esta colonia con más de 80 años de historia, partió de la esquina de Transmisiones y Salvatierra y reunió a decenas de residentes que durante meses han denunciado que sus domicilios ya no aparecen oficialmente como Olivar de los Padres, sino como Lomas de San Ángel Inn, una zona con mayor plusvalía.

La protesta busca visibilizar las afectaciones que esta reclasificación ha generado en la vida cotidiana de las familias. Los manifestantes señalan que la modificación de la nomenclatura —que no fue notificada oficialmente ni consultada con los vecinos— ha provocado incrementos de más del 50% en pagos de servicios como el impuesto predial, el agua y la energía eléctrica, sin que exista mejora alguna en infraestructura o atención en la colonia.

Además del impacto económico, los habitantes han tenido problemas con su certidumbre jurídica y servicios públicos básicos, como la atención médica en clínicas cuyos registros no coinciden con el nuevo código postal asignado, lo que ha generado confusiones y obstáculos para acceder a servicios de salud.

Vecinos de Olivar de los Padres marchan para exigir el regreso del nombre de su colonia (Camila Ayala Benabib)

Para las familias que han vivido ahí por generaciones, este cambio representa una pérdida de identidad y el borrado paulatino de una comunidad con raíces históricas profundas, fundada por abuelos y padres de quienes hoy habitan la colonia y participaron en la construcción de sus servicios, escuelas y tejido social.

Integrantes del comité organizador recordaron que Olivar de los Padres tiene un valor simbólico para quienes viven allí, además de un valor legal y patrimonial que, con la modificación de registros, ha quedado en riesgo. Los vecinos señalan que muchos documentos oficiales —como escrituras, credenciales y comprobantes de domicilio— quedaron desfasados desde que empezaron a aparecer con la identificación de Lomas de San Ángel Inn.

La protesta se da en medio de una serie de acciones de la comunidad para buscar solución, que incluyen asambleas vecinales, recolección de firmas y la presentación de un punto de acuerdo en el Congreso de la Ciudad de México, impulsado por la diputada Claudia Montes de Oca, para que las autoridades revisen y corrijan lo que vecinos califican como una reclasificación irregular de calles históricas de Olivar de los Padres.

Hasta ahora, la alcaldía de Álvaro Obregón se ha deslindado de la decisión, argumentando que la modificación de nombres de colonias no es de su competencia; en tanto, otras instancias señalaron a la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana como la autoridad facultada para manejar nomenclaturas urbanas, sin aclarar cómo o por qué ocurrió este cambio en los registros.

Durante la caravana, los manifestantes desplegaron lonas con consignas como “Somos Olivar de los Padres, no Lomas de San Ángel Inn” y recordaron a los transeúntes y autoridades la importancia de respetar la identidad y derechos de las comunidades establecidas históricamente en la ciudad.

La exigencia es que se restituya el nombre original de la colonia, que se armonicen los registros fiscales y de servicios con esa denominación histórica, y que se garantice la certeza jurídica y el respeto a la identidad barrial de las familias que han hecho de Olivar de los Padres su hogar por décadas.