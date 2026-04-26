Obras de contención y mejoramiento urbano buscan reducir riesgos en laderas de Magdalena Contreras

La alcaldía Magdalena Contreras realizó la entrega de obras de infraestructura urbana y estabilización de laderas en tres puntos considerados de riesgo: Tierra Colorada, El Ermitaño y Pueblo Nuevo Alto, a fin de disminuir la posibilidad de deslaves y mejorar las condiciones de movilidad para habitantes de estas zonas.

La demarcación informó que las intervenciones benefician de manera directa a más de 3 mil 400 personas que viven en áreas con pendientes pronunciadas y cercanas a barrancas, donde durante la temporada de lluvias suelen registrarse escurrimientos y reblandecimiento del terreno.

En Tierra Colorada, los trabajos incluyeron 3 mil 200 metros cuadrados de repavimentación, construcción de banquetas y guarniciones, balizamiento, colocación de rejillas pluviales y luminarias, así como la edificación de muros de contención para brindar mayor estabilidad a predios ubicados en zonas inclinadas. También fue intervenido el Andador Pino para facilitar el tránsito peatonal.

En la colonia El Ermitaño se construyó el denominado Muro Las Flores en un punto cercano a una barranca. La obra contempla la instalación de drenes, gaviones distribuidos en seis niveles y protección perimetral para reforzar la estabilidad del talud. Según datos de la alcaldía, esta intervención impacta a mil 477 habitantes y personas que transitan por el área.

En Pueblo Nuevo Alto, las autoridades atendieron un punto identificado como crítico por el riesgo de deslaves hacia la Barranca del Coyote. En este sitio se realizaron trabajos de contención, control de escurrimientos y estabilización del terreno, con un beneficio estimado para 320 personas.

Las obras fueron ejecutadas por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano y la Dirección de Obras Públicas de la alcaldía, como parte de una estrategia preventiva previa al inicio del periodo de lluvias, cuando incrementan las probabilidades de afectaciones en zonas de ladera.

La alcaldía informó que estas acciones se enfocan en reducir riesgos asociados a la inestabilidad del suelo y mejorar la infraestructura básica en colonias asentadas en pendientes, donde históricamente se han presentado problemas derivados de la topografía y el manejo de escurrimientos pluviales.