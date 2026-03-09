Se registra avance de 68 por ciento en reconstrucción de Periférico Norte

Avance de obras en Periférico

Las autoridades del Estado de México informaron que la reconstrucción de Periférico Norte ha registrado un avance del 68 por ciento, es decir, 77 de los 108 kilómetros.

“Se componen los cuatro cuerpos del Periférico que viene desde lo que era antes el Toreo que es la colindancia con la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México, hasta la caseta de Tepotzotlán”, indicó Joel González Toral, director de la Junta de Caminos Estatal.

Para la reconstrucción, el gobierno de la entidad invirtió más de mil 200 millones de pesos en dicha obra para que los habitantes del Valle de México puedan desplazarse a sus destinos diariamente con confianza.

Como parte de los trabajos, realizan fresado y tendido de carpeta asfáltica con materiales de alta calidad y maquinaria especializada con el objetivo de que sea una obra duradera para el tránsito de un aproximado de 200 mil automóviles diariamente; los trabajos incluyen balizamiento, señalización, pintura e iluminación.

Las autoridades mexiquenses proyectan que la obra culmine a finales de abril para agilizar el tránsito de más de 15 millones de mexiquenses, a fin de que quienes utilizan dicha vialidad pasen menos tiempo en el tráfico.

