Encuesta posiciona a alcalde de Naucalpan con amplia ventaja para 2027

A poco más de un año de haber asumido el cargo, el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, se perfila como un actor central en el escenario político del Estado de México. De acuerdo con los resultados más recientes de la consultora RUBRUM, las preferencias electorales para la alcaldía en 2027 colocan al edil con un respaldo del 81 por ciento, frente a un 19 por ciento que se dispersaría entre otras opciones. Este porcentaje representa un incremento respecto a la medición de febrero pasado, cuando se ubicaba un punto porcentual abajo, lo que sugiere una tendencia al alza en su aceptación ciudadana.

El estudio de opinión, enfocado en el panorama comicial de 2027, indica que la intención de voto favorece la continuidad de proyectos que han logrado combinar eficacia operativa con proximidad social. En el caso específico de Naucalpan, la administración de Montoya Márquez es percibida como un gobierno que ha logrado transitar rápidamente del discurso de campaña a resultados concretos, un factor que parece estar consolidando su imagen entre los naucalpenses.

El informe de RUBRUM también revela datos significativos en cuanto a la preferencia partidista. Ante la pregunta directa de por qué partido votarían si hoy fueran las elecciones municipales, Morena obtiene un contundente 41.7 por ciento, superando por un margen amplio al Partido Acción Nacional, que alcanza un 26.8 por ciento. La encuesta destaca que la fuerza política del presidente municipal ha crecido más de cuatro puntos porcentuales desde febrero, pasando del 37.4 por ciento, mientras que su principal competidor experimentó un descenso en el mismo periodo.

Este respaldo en las encuestas encuentra sustento en una serie de acciones de gobierno que han buscado revertir años de rezago. Uno de los ejes más visibles ha sido la inversión de mil millones de pesos en obra pública, una cifra que, según el análisis, supera lo ejercido en este rubro por las dos administraciones anteriores en conjunto. Lejos de tratarse de un gasto disperso, la estrategia se ha enfocado en la recuperación del tejido urbano, priorizando la infraestructura básica y la conectividad en las zonas históricamente más desfavorecidas.

Más allá de las estadísticas inmediatas, la administración municipal ha puesto la mira en problemas estructurales. Destaca la puesta en marcha del Plan Maestro Hídrico, una iniciativa que busca reducir la dependencia del Sistema Cutzamala mediante la rehabilitación de pozos, la captación de agua pluvial y el combate a las fugas, que históricamente han desperdiciado cerca del 40 por ciento del líquido. Actualmente, once obras relacionadas con este plan están en proceso, con una inversión superior a los 87 millones de pesos.

El conjunto de estos avances, que van desde la inversión récord en obras hasta la disminución de la incidencia delictiva y la atención al problema del agua, son presentados por la consultora como los pilares sobre los que se está reconstruyendo la identidad del municipio. La percepción ciudadana, capturada en la encuesta, sugiere que estas acciones han logrado permear en el imaginario colectivo más allá de la presentación de un informe de gobierno.

Finalmente, el estudio de RUBRUM subraya que el clima político en el Estado de México refleja un apoyo sólido a las administraciones de Morena en municipios clave, con Naucalpan como un ejemplo destacado. La gestión de Isaac Montoya Márquez, caracterizada por su dinamismo y su enfoque en resultados, parece haber encontrado un eco directo en la opinión pública, posicionándolo con una ventaja considerable de cara a la siguiente contienda electoral.