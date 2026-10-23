BJ con mejor percepción de seguridad en la CDMX, Xochimilco la peor evaluada

Blindar BJ Blindar BJ (La Crónica de Hoy)

La alcaldía Benito Juárez es la alcaldía con menor percepción de inseguridad en la Ciudad de México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) del INEGI.

Esta demarcación pasó de 17.4 por ciento de habitantes que se sentían inseguros, a 1.8 por ciento, desde la última publicación en junio del 2026.

En el segundo puesto de mejor evaluación está la alcaldía Miguel Hidalgo, con 40 por ciento de vecinos que contestaron que es inseguro habitar en esa demarcación, sin cambios notables del último reporte, cuando el territorio se mantuvo en 39.3 por ciento.

La alcaldía Coyoacán también tuvo resultados a la baja en cuanto a gente que piensa que es una demarcación insegura, de 43.2 en junio a 42.6 por ciento en septiembre.

Con caída de percepción más notable entre sus vecinos está la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, que cayó 9.7 puntos, de 53.4 a 43.7 de habitantes de ese territorio del poniente que consideran un sitio inseguro para habitar.

También con importantes disminuciones en percepción negativa está Venustiano Carranza, alcaldía que pasó de 56.8 a 48.8, siete puntos menos en tres meses.

Aún con la subida de un punto desde la última encuesta, la alcaldía Tlalpan se mantiene en el sexto lugar con menor percepción de inseguridad en los habitantes del sur, con 50.7 por ciento.

Más adelante, Milpa Alta creció en el número de habitantes que se sienten inseguros, de 48.4 a 51.6 por ciento.

Magdalena Contreras es otra demarcación que logró bajar la cantidad de vecinos que respondieron de manera negativa, de 50.7 a 55.7.

La alcaldía Cuauhtémoc creció ligeramente la percepción de inseguridad, 3.5 puntos más que en el reporte pasado, con 55.9 por ciento de vecinos del “corazón de México” que se sienten inseguros.

Al poniente, la alcaldía Álvaro Obregón cayó de 58.2 por ciento en junio a 57.6 en septiembre.

Azcapotzalco se colocó en el listado de las alcaldías que disminuyó el número de vecinos que creen que es un territorio inseguro, de 62.8 a 59.2 por ciento.

Casi empatada, Iztacalco mantuvo la misma evaluación que en junio, 59.3 por ciento de vecinos que se perciben inseguros.

La alcaldía Gustavo A. Madero registró una baja de 6.8 por ciento, de 69 a 62.2 por ciento de maderenses que creen que esa demarcación norteña es insegura.

Entre las peores evaluadas por su población está Tláhuac, con 63.8 por ciento de habitantes que se sienten inseguros e Iztapalapa, que logró salir del último puesto, con una disminución de 6.3 puntos conforme la última evaluación, para llegar a 67 por ciento de vecinos que contestaron de manera negativa.

Con los números menos favorables, la alcaldía Xochimilco reportó que 67.1 por ciento de su población se siente insegura de habitarla, aún con la baja de 2.5 por ciento, tuvo el resultado que la dejó en el último sitio en percepción.

De manera general, la ENSU arrojó que en el tercer trimestre de 2026, la percepción de inseguridad en la Ciudad de México disminuyó con respecto al segundo trimestre del 2026 en 4.92 por ciento y registró su tercer mejor resultado desde que se difunde este conteo.

Además, se reportó una disminución con respecto al mismo trimestre del año 2025 en 9.70 por ciento y una reducción del 3.8 por ciento en cuanto al primer trimestre de la presente administración iniciada en 2024.

De igual manera, la percepción durante el tercer trimestre de 2026 fue 29.68 puntos porcentuales menor respecto al máximo histórico de 84.91 por ciento alcanzado durante el segundo trimestre de 2019.