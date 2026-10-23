Preparan en Tlalpan cuatro días de actividades por Día de Muertos

Día de Muertos en Tlalpan La alcaldía deTlalpan, se prepara para las festividades el Día de Muertos, con diversos eventos artísticos

La alcaldía Tlalpan realizará del 30 de octubre al 2 de noviembre la Celebración de Vida y Muerte Tlalpan 2026, con actividades artísticas y culturales en plazas, museos y espacios comunitarios, así como una representación de los nueve niveles del Mictlán, el inframundo de la cosmovisión mexica.

El programa incluirá presentaciones de danza, teatro y música, narraciones orales, recorridos de leyendas, proyecciones cinematográficas, exposiciones, espectáculos de lucha libre y actividades familiares. También incluirá propuestas de artistas, artesanos y colectivos de la demarcación.

En la presentación de la celebración, la alcaldesa Gaby Osorio señaló que uno de los objetivos es fortalecer la actividad cultural en el Centro de Tlalpan y ampliar la participación de creadores locales.

“En Tlalpan tenemos una característica también, aquí hay mucho talento, viven aquí artistas, colectivos, colectivas que llevan muchos años poniendo en la mesa el fomento al arte en todas sus variantes”, expresó.

La alcaldía realizará un recorrido artístico por los nueve niveles del Mictlán, elaborado por colectivos culturales. La experiencia comenzará con una representación del tzompantli y continuará con instalaciones que abordarán los simbolismos y relatos relacionados con el tránsito entre la vida y la muerte en la tradición mexica.

Gabriela Osorio indicó que la intención es que las personas visitantes no sólo observen las instalaciones, sino que también conozcan los significados de las representaciones y las tradiciones de los pueblos originarios.

La programación se distribuirá en distintos puntos del Centro de Tlalpan, entre ellos la Plaza de la Constitución, la Plaza del Bolero, Casa Frissac, el Museo de Historia de Tlalpan y el Auditorio Javier Barros Sierra.

Actividades llegarán a los 11 pueblos

La directora de Turismo de la alcaldía, Ammy Bañuelos, informó que las actividades también se extenderán a los 11 pueblos de Tlalpan, en coordinación con autoridades tradicionales, colectivos y organizaciones comunitarias.

La intención, explicó, es preservar las particularidades culturales de cada localidad y ampliar el acceso de sus habitantes a las expresiones artísticas.

Rafael Pérez Laurrabaquio, director general de Derechos Culturales, Educativos, Ciencia y Tecnología, señaló que la celebración fue concebida como una experiencia pedagógica e inmersiva para acercar al público a distintas interpretaciones de la muerte desde las cosmovisiones prehispánicas y las tradiciones populares.

En la organización participan agrupaciones como el Taller de Arte Contemporáneo y Hojarasca, además de otros colectivos que aportarán instalaciones y propuestas creativas. En la presentación también estuvieron la actriz y compositora Mara Escalante y Sergio Ricaño, director del Taller de Arte Contemporáneo.

La celebración incluirá flores de cempasúchil cultivadas por productores de San Miguel Topilejo y La Magdalena Petlacalco, comunidades de Tlalpan donde esta actividad agrícola forma parte de las tradiciones locales.

La participación de productores, artistas y colectivos busca incorporar el trabajo de habitantes de la demarcación a las actividades del Día de Muertos.

Cabe señalar que la programación completa de la Celebración de Vida y Muerte Tlalpan 2026 podrá consultarse en las redes sociales oficiales de la alcaldía.