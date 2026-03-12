Metro CDMX: esto se sabe de la persona que encontraron sin vida en la estación Guerrero

Hallan persona sin vida en la estación Guerrero Elementos de seguridad del Sistema de Transporte Colectivo Metro hicieron el hallazgo de una persona sin vida en la estación Guerrero; esto es lo que se sabe hasta ahora.

La mañana de este jueves 12 de marzo, elementos de seguridad del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México hicieron el hallazgo de un cuerpo sin vida en la estación Guerrero, correspondiente a la Línea 3 y Línea B del transporte.

Al dar alerta a los servicios de emergencia, paramédicos acudieron a la zona para dar los primeros auxilios a la persona, sin embargo, detectaron la falta de pulso y se confirmó el fallecimiento.

¿Quién es la persona que hallaron sin vida en la estación Guerrero del Metro CDMX?

Hasta el momento, las autoridades no han dado información oficial sobre la identidad del cuerpo hallado esta mañana en la estación Guerrero, no obstante, lograron identificar que se trataba de una persona en situación de calle que pernoctaba en la zona.

A pesar de que los elementos de seguridad y emergencia en el Metro capitalino dieron los primeros auxilios de forma inmediata tras el hallazgo, la persona ya había fallecido y la falta de pulso fue confirmada por los paramédicos que acudieron a la escena.

El personal de la estación Guerrero se encuentra a la espera de peritos de la Fiscalía para que emprendan la investigación del suceso.

¿El hallazgo en la estación Guerrero provocó retrasos en la Línea 3 y Línea B?

Debido a que el descubrmiento del cuerpo sin vida se dio en una estación que corresponde a dos de las líneas del metro más transitadas por la población capitalina, la incertidumbre de que esto pudiera afectar los trayectos circuló por redes sociales.

No obstante, dado que el hallazgo de la persona fue al exterior de la estación, el servicio no presentó retraso alguno ni afectación respecto a este suceso.

Sin embargo, reportes en redes sociales de usuarios y usuarias del metro de la ciudad señalaron que la Línea 3 ha presentado significativos retrasos en los trenes, además de un incremento en la afluencia de personas que uilizan el servicio esta mañana.

#MetroAlMomento



Se realizan maniobras de dosificación y encauzamiento de personas usuarias en estaciones y terminales de las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12 y A.



Personal del Sistema brinda apoyo para agilizar la circulación y el ascenso y descenso. Asimismo, se envían trenes vacíos… pic.twitter.com/i37dNO2CTz — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 12, 2026

Mediante su cuenta oficial en la red social X, antes Twitter, el Metro CDMX anunció a la población que están realizando maniobras de dosificación y encauzamiento de personas usuarias en estaciones y terminales de las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12 y A.

Esto con el propósito de agilizar la circulación y el ascenso y descenso de los usuarios y usuarias, además de que hará el envío de trenes vacíos a las estaciones de mayor demanda.