¿Qué está pasando con el Trolebús elevado en Iztapalapa?: usuarios reportan preocupación por separación de un tramo

Trolebús elevado Usuarios han manifestado su preocupación en redes sociales por una presunta separación en un tramo específico del trayecto.

Reportes ciudadanos han señalado posibles afectaciones estructurales en el Trolebús elevado que opera en la alcaldía Iztapalapa, uno de los principales sistemas de movilidad en la zona oriente de la capital. De acuerdo con información difundida en redes sociales, se ha detectado la presencia de separaciones en la estructura del viaducto, así como grietas en áreas cercanas al camellón central.

Preocupación de pasajeros por el Trolebús elevado en Iztapalapa

Las anomalías detectadas han generado inquietud entre personas usuarias y habitantes de la zona, quienes han manifestado temor ante posibles riesgos en la infraestructura. Testimonios recabados refieren la presencia de hundimientos y huecos en puntos cercanos al viaducto, así como separaciones visibles en algunas juntas estructurales.

Además, reportes ciudadanos difundidos en redes sociales han alertado sobre presuntos desprendimientos en juntas de empalme del sistema, lo que ha incrementado la preocupación sobre las condiciones de mantenimiento del transporte elevado.

Aunque los videos no muestran la zona específica con los presuntos daños, los reportes se concentran en tramos del corredor elevado ubicados en la alcaldía Iztapalapa, particularmente en zonas intermedias de la línea donde se han observado grietas y posibles deformaciones en el suelo y estructura.

El Trolebús Elevado fue inaugurado en 2022 con el objetivo de reducir tiempos de traslado y mejorar la movilidad en el oriente de la ciudad, transportando diariamente a miles de personas usuarias.