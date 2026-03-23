Entrega Congreso CDMX 45 Medallas al Mérito

Entregan Medallas al Mérito en el Congreso CDMX (Jennifer Garlem)

El Congreso de la Ciudad de México entregó este lunes 45 medallas al mérito a personas, organizaciones e instituciones que se han distinguido por su trayectoria, servicio y acciones en materia de salud, deporte, turismo, juventud y defensa de los animales.

La “Medalla al Mérito a la Salud” se otorgó en nueve categorías a igual número de personas y organizaciones, mientras que la “Medalla al Mérito Deportivo” fue entregada en cuatro categorías, cada una en las ramas femenil y varonil, a ocho galardonados.

La “Medalla al Mérito Turístico” se dio a 10 galardonados, en siete categorías; la “Medalla al Mérito Juvenil” a 14 personas, en 8 categorías, y la “Medalla al Mérito en Defensa de los Animales de la Ciudad de México” a una fundación y 3 personas, en cuatro categorías.

Las y los legisladores de las distintas fuerzas políticas en el Congreso local reconocieron a todos los galardonados por su aporte a la sociedad en los distintos ámbitos, con el fin de construir una mejor ciudad, más justa, incluyente y digna.

El diputado Jesús Sesma, presidente de la Mesa Directiva, destacó que la entrega de dichas preseas no sólo celebra logros individuales de quienes serían distinguidos, sino que son un ejemplo inspirados para todas las personas.

“Hoy nos reunimos con profundo orgullo y admiración para reconocer a mujeres y hombres que con su trabajo, vocación y compromiso han dejado una huella significativa en nuestra sociedad”, aseveró.

A nombre de Morena, la diputada Xóchitl Bravo indicó que estas medallas son una distinción simbólica que reconoce el compromiso ético, profesionalismo y esfuerzo de cada galardonado.

“Vamos a reconocer infancias, mujeres, hombres, juventudes, colectivas, organizaciones, instituciones que con su trabajo diario ponen en el centro el bienestar, la dignidad, y los derechos de las y los habitantes de la Ciudad de México”, dijo desde la tribuna.

Ricardo Rubio, del PAN, aseguró que esta premiación reconoce a profesionales que contribuyen en el ámbito de la salud; a deportistas destacados; a quienes aportan al desarrollo turístico; a jóvenes que impulsan su participación en diversos ámbitos, y a quienes impulsan la defensa de los seres sintientes.

La legisladora Elvia Estrada, del PVEM, agradeció a las y los premiados por el trabajo que desarrollan para lograr una ciudad más inclusiva, segura, sostenible y vibrante.

“Su compromiso no sólo mejora la calidad de vida de quienes habitamos aquí, sino inspiran a toda la ciudad, principalmente a las infancias a seguir trabajando por un mejor futuro”, expresó Estrada.

A su vez, la diputada Diana Barragán Sánchez, calificó a las y los galardonados como guerreros de una batalla silenciosa que libran cada día contra la desigualdad y la exclusión que dejó el pasado neoliberal.

Al brindar el posicionamiento del grupo parlamentario de MC, la diputada Patricia Urriza resaltó que esta entrega de preseas es una muestra de gratitud al trabajo, vocación y compromiso de los galardonados, por construir una mejor nación. “Que el reconocimiento del día de hoy sea un punto de partida para crecer más como sociedad y como país”, enfatizó.

La diputada del PRI, Tania Larios Pérez, reconoció el trabajo y esfuerzo de las y los galardonados; añadió que estas distinciones reflejan el impacto de acciones concretas que generan esperanza y son el anhelo de construir una ciudad más justa e impulsar un mejor futuro.

“Cada medalla no sólo es un reconocimiento; es una historia de lucha, constancia y de sueños que se negaron a rendirse”, comentó la diputada Nora Arias en voz del PRD.