Inauguran nuevo Sendero Seguro en Ecatepec para reforzar seguridad vecinal

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, inauguró un nuevo Sendero Seguro en la calle Prolongación Sección 5, una vialidad que conecta diversas colonias de la zona y que durante años fue señalada por vecinos como un punto inseguro debido a la falta de iluminación.

A pesar de la lluvia, la alcaldesa recorrió el lugar acompañada de habitantes de comunidades como Granjas Populares Guadalupe Tulpetlac, Viviendas Venta de Carpio, Industrias Ecatepec y Río de Luz, quienes celebraron la instalación del nuevo sistema de alumbrado público y otras mejoras urbanas.

“Aquí estamos, inaugurando un Sendero Seguro más. La gente está contenta, muchos murales, mucha luz y aquí estamos”, expresó la edil durante el recorrido.

El proyecto forma parte de la estrategia impulsada por el gobierno municipal para recuperar espacios públicos y brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas. De acuerdo con autoridades locales, el principal objetivo es inhibir delitos mediante calles mejor iluminadas y con mayor presencia institucional.

Durante el evento, Azucena Cisneros reconoció que todavía existen retos importantes en materia de infraestructura y seguridad dentro del municipio, aunque aseguró que continuarán trabajando para ampliar este tipo de obras en distintas comunidades.

“Vengo a comprometerme mucho más, porque avanzamos y avanzamos, pero todavía falta muchísimo. La verdad es que cada día me lleno más de ánimo, veo a la gente y me sigo llenando de ánimo”, comentó.

Vecinos de la zona señalaron que anteriormente la calle permanecía prácticamente a oscuras durante las noches, situación que generaba temor entre quienes transitaban diariamente por el lugar.

“Asaltaban mucho aquí”, relató una habitante, quien explicó que durante varios años caminar por esa vialidad representaba un riesgo, especialmente para estudiantes, trabajadores y mujeres que regresaban tarde a sus hogares.

Con la instalación de nuevas luminarias, habitantes esperan que disminuyan los robos y que poco a poco se recupere la tranquilidad en la zona. Además del alumbrado público, el Sendero Seguro contempla acciones complementarias como bacheo, balizamiento, limpieza, instalación de videocámaras y colocación de alarmas vecinales.

Las autoridades municipales detallaron que distintas áreas del gobierno participan en este programa integral para mejorar la imagen urbana y fortalecer la prevención del delito.

En los últimos meses, el gobierno de Ecatepec ha impulsado la creación de varios Senderos Seguros en diferentes puntos considerados de riesgo, principalmente en vialidades utilizadas por estudiantes, trabajadores y transporte público.

Habitantes consideran que este tipo de proyectos ayudan no solo a mejorar la seguridad, sino también la percepción del entorno urbano, ya que espacios antes abandonados ahora cuentan con murales, iluminación y mantenimiento constante.