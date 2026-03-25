Edomex anuncia suspensión del servicio en estaciones de la Línea 2 o Verde del Mexicable por mantenimiento

Mantenimiento a línea 2 del Mexicable

El Gobierno del Estado de México informo que en el lapso del 28 de marzo al 14 de abril se dará mantenimiento a la Línea 2 o Verde del Sistema de Transporte Masivo Mexicable, que va del Metro Indios Verdes a la estación Hank González II.

Estos trabajos tienen el objetivo de garantizar un servicio de calidad, seguro y eficiente a los usuarios de la parte alta de la zona de Tlalnepantla y Ecatepec.

Rosa María Zúñiga Canales, Directora General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico (SITRAMYTEM) informó que estos trabajos se realizan año con año.

Las labores se dividirán en tres etapas, que implicarán suspensiones del servicio de acuerdo al calendario establecido, por lo cual la funcionaria solicitó a la ciudadanía tomar las previsiones necesarias para sus traslados.

Primera etapa: Inicia el sábado 28 de marzo al jueves 2 de abril. Se interrumpirá el servicio de manera provisional en las estaciones Hank González II (7), La Mesa (6) y Dr. Jorge Jiménez Cantú (5-B), del Bucle “C”.

Inicia el sábado 28 de marzo al jueves 2 de abril. Se interrumpirá el servicio de manera provisional en las estaciones Hank González II (7), La Mesa (6) y Dr. Jorge Jiménez Cantú (5-B), del Bucle “C”. Segunda etapa: Del viernes 3 al miércoles 8 de abril, en las estaciones Dr. Jorge Jiménez Cantú (5-A), San Isidro (4) y Periférico (3-B), del Bucle “B”.

Del viernes 3 al miércoles 8 de abril, en las estaciones Dr. Jorge Jiménez Cantú (5-A), San Isidro (4) y Periférico (3-B), del Bucle “B”. Tercera etapa : Del jueves 9 al martes 14 de abril, en las estaciones Periférico (3-A), Tanque de Agua (2) e Indios Verdes (1), del Bucle “A”.

Técnicos especializados efectuarán una revisión y corrección preventiva de los sistemas que lo requieran.

Se tiene contemplado ajustar la tensión del cable portador-tractor donde se desplazan las canastillas, realizar limpieza interna de los motores principales, cambio de filtros, verificación de conexiones eléctricas y lubricación de puntos específicos, así como la limpieza a los ventiladores de refrigeración.

También se realizarán diversas actividades de revisión y mantenimiento a las plantas de emergencia, limpieza y servicio de los tableros eléctricos y de control, así como revisión visual del sistema contra incendios, a los sistemas de recaudo.

Todas estas acciones buscan brindar siempre un servicio de transporte de calidad que mantenga seguros a todos los usuarios.