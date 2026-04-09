Restituyen 30% de inmuebles despojados en un año y denuncias crecen al doble

Despojos en la CDMX afectan a más de 72 mil personas Ciudad de México. Mayo, 2022. FOTO: CUARTOSCURO ERNESTO ÁLVAREZ (Ernesto Alvarez)

El Gabinete contra Despojos, aliado con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha presumido avances en la restitución y aseguramiento de inmuebles que fueron arrebatados a sus dueños, sin embargo, los resultados todavía no cumplen con la erradicación de este delito ni con la reparación del daño a todas las víctimas.

Aunque el trabajo para que los dueños de edificaciones ha avanzado de manera significativa, en el año 2025 únicamente se devolvieron a sus propietarios 230 hogares, equivalente al 30 por ciento de las carpetas de investigación que se abrieron por el delito de despojo en la Fiscalía de Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, con 771 denuncias.

Con todo y que el número de denuncias creció más del doble del 2024 a 2025, de 349 en el primer año a 771 en el segundo, las autoridades han expresado que con la creación del Gabinete contra Despojos, unión entre el Gobierno capitalino y la Fiscalía, ha incentivado a que los ciudadanos se acerquen a las autoridades para la pronta resolución de esta problemática que durante años mantuvo expulsados de su patrimonio a cientos de personas, lo que, según los funcionarios a cargo, reduce la cifra negra y la impunidad de los crímenes.

Crecimiento de 15 a 30% en la restitución de inmuebles

Aún con las faltantes en los resultados, es cierto que en el último año se ha avanzado en el retorno de inmuebles a sus dueños. Mientras que en el año 2024, se abrieron 349 carpetas de investigación por ese delito, en ese periodo de tiempo, únicamente se regresaron 55 a los ciudadanos que fueron víctimas de criminales que les arrebataron su patrimonio, lo que equivale a únicamente el 15 por ciento de efectividad de resolución a las denuncias presentadas en el Ministerio Público.

Conforme a datos obtenidos vía transparencia, el trabajo más destacado es el de la Fiscalía capitalina, con 136 inmuebles restituidos en 2025, en tanto que la Secretaría de Gobierno regresó 94. Pero, el aseguramiento de las propiedades mientras se realizan las diligencias ministeriales de las denuncias presentadas continúa con números bajos, con 10 predios enfajillados y en el cual el Gabinete pudo sacar a los despojadores, en dicho año.

La Fiscalía de la Ciudad de México sólo posee información delictiva hasta enero del 2026. Respecto a la incidencia, los registros de denuncias por despojo en el primer mes del año aumentaron 103 por ciento, de 32 en enero del 2025 al mismo mes del año siguiente.

Gabinete incentiva a la reducción de la cifra negra

En informes recientes, distintas autoridades encargadas del Gabinete contra el Despojo aseguraron que este delito es una de las conductas que genera mayor indignación social, por lo que se decidió crear un mecanismo interinstitucional para atender de manera directa estos casos. Mencionaron que el Gabinete revisa cada situación para determinar si efectivamente se trata de despojo o de otro tipo de conflicto legal, con el fin de canalizarlo a la instancia correspondiente.

Desde la administración local se impulsaron reformas ante el Congreso de la Ciudad de México para establecer agravantes a este delito y fortalecer los instrumentos legales que permitan una respuesta más eficaz y en consecuencia, sostuvieron, se generan mejores condiciones para que las víctimas reciban apoyo del gobierno y para que los procesos de justicia avancen con mayor rapidez.

Entre el 23 y el 27 de marzo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Gobierno concretaron 14 restituciones, aseguramientos, entregas de menaje y medidas de resguardo jurídico de inmuebles que se mantenían en investigación por el delito de despojo.

De estas intervenciones, se registraron seis restituciones de inmueble, cuatro aseguramientos, tres entregas de menaje y un reenfajillamiento, lo que permitió devolver espacios a personas propietarias o poseedoras legítimas, resguardar predios sujetos a investigación y conservar condiciones legales de custodia en inmuebles.

Las autoridades intervinieron en casos de ocupación irregular, intentos de reingreso y conflictos por posesión de inmuebles. Las diligencias tuvieron que ver con la recuperación de casas, departamentos, terrenos, locales y predios, así como la extracción y entrega de bienes a personas que acreditaron su legítima posesión.

Si bien varias expropiaciones ilegales de casas las realizan grupos delictivos y sindicatos, el Gobierno Federal ha expresado que algunos domicilios fueron ocupados por ciudadanos que ante la falta de hogares, tomaron viviendas sociales como una opción para habitar, dado que los programas sociales destinados a la vivienda del pasado, argumentaron, se edificaron en zonas inhabitables y sin acceso a servicios públicos.

El Poder Judicial de la Ciudad de México no cuenta con estadísticas específicas del número de casos judicializados por despojo y que logran sentencias condenatorias. La institución incluye ese crimen junto a otros ilícitos, como omisión del cuidado, hostigamiento sexual, estupro, lenocinio y abuso de confianza.

Tres alcaldías entraron en el listado de delito de despojo

A partir de la instalación del Gabinete contra Despojos en abril del 2025, varias alcaldías ingresaron en el listado de denuncias de este delito, que en el pasado no figuraban en la incidencia criminal de ciudadanos a los que les arrebataron sus hogares.

De enero del 2025 — cuando no existía el Gabinete — algunas demarcaciones tenían cero carpetas de investigación. En el mismo mes del 2026, cuando ya tenía nueve meses de operación, en Azcapotzalco, Cuajimalpa de Morelos, Milpa Alta se iniciaron siete acusaciones por despojo.

En otras alcaldías los registros de denuncias aumentaron significativamente del primer mes del 2025 conforme a los iniciales 31 días del año siguiente; las más destacadas, Cuauhtémoc, de cinco a 12; Gustavo A. Madero creció de una acusación a siete y Tlalpan de dos a siete carpetas.