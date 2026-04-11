Hoy No Circula sábado 11 de abril: restricciones vehiculares y qué autos descansan en CDMX y Edomex

Hoy No Circula Estos son los vehículos que no circularán en la CDMX y el área conurbada del Edomex este sábado 11 de abril. (Cuartoscuro)

Ya es primavera y ya entramos a la segunda semana de abril: ideal para salir a pasear con la familia, visitar a museos, comer con los seres queridos o ir al cine a los nuevos estrenos en la cartelera: sin embargo, debes estar pendiente del Hoy No Circula y los automóviles que no podrán circular este fin de semana.

El programa Hoy No Circula vuelve a aplicarse este sábado 11 de abril en la Zona Metropolitana del Valle de México, como parte de las medidas permanentes para reducir la contaminación del aire. La restricción vehicular, coordinada por autoridades ambientales como la Sedema y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), impacta a miles de automovilistas cada fin de semana.

Al tratarse del segundo sábado del mes, el esquema sabatino establece restricciones específicas para ciertos vehículos, dependiendo de su holograma y la terminación de sus placas. Este modelo busca distribuir las limitaciones de manera escalonada para disminuir emisiones contaminantes.

Hoy No Circula: ¿qué engominados no podrán circular este sábado 11 de abril?

En esta fecha, no podrán circular los vehículos con holograma 1 y placas con terminación par (0, 2, 4, 6 y 8). Además, todos los vehículos con holograma 2 deberán suspender su circulación, sin importar el número de placa, así como los autos con placas foráneas.

Las restricciones estarán vigentes en un horario de 05:00 a 22:00 horas, periodo en el que se recomienda evitar riesgos de sanción y planear rutas o alternativas de movilidad. El programa aplica en toda la Ciudad de México y en municipios conurbados del Estado de México.

Por otro lado, sí pueden circular sin problema los vehículos con holograma 0 y 00, así como los autos eléctricos e híbridos, al ser considerados de bajas emisiones. También quedan exentos servicios esenciales como transporte público, unidades médicas y de emergencia.

El Hoy No Circula sabatino responde a una lógica ambiental clara: reducir la carga vehicular en días donde aumenta la movilidad por actividades sociales, comerciales o familiares. Esto contribuye a mantener niveles de contaminación más controlados.

El programa cambia semana a semana: en algunos casos restringe placas pares y en otros impares para los vehículos con holograma 1, lo que obliga a los conductores a mantenerse informados constantemente.

¿Cuánto cuesta la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Las multas por incumplir el Hoy No Circula oscilan entre 20 y 30 UMA, es decir, más de 2 mil pesos, además del posible arrastre del vehículo al corralón.

El alcance del programa es metropolitano: municipios del Estado de México como Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl también aplican estas restricciones, en coordinación con las autoridades capitalinas.

La recomendación, ante este contexto, es clara: verifica tu holograma, revisa la terminación de tu placa y mantente atento a posibles contingencias ambientales, ya que en esos casos las restricciones pueden endurecerse de forma temporal.