Historia del tsunami en Álvaro Obregón: Los Ramírez no saben si están seguros bajo su propio techo

Un hoyo en una pared de la casa de los Ramírez, en la Álvaro Obregón, da la impresión de haber sido creado para que el agua de la inundación pudiera salir. No es así, en realidad el hoyo lo creó la propia presión del agua cuando un compuerta en la parte alta de la alcaldía falló y generó una ola gigante que se precipitó por la calles empinadas.

La fuga de agua en la colonia Torres del Potrero dejó daños para la familia Ramírez, pero ellos aclaran que no son solo físicos y materiales, sino que existen también daños morales: No saben si su hogar es seguro y nadie atiende eso. La alcaldía envió bolsas de ropa a los vecinos, brigadistas ayudan a mover muebles empapados (la casa de los Ramírez está vacía); eso es todo.

Alvaro Obregón

Alvaro Obregón

De la noche a la mañana su predio se dañó por la fuerza generada por esa corriente. Las perforaciones en los muros, dicen, les salvaron la vida y ayudaron a mantener su casa en pie durante el siniestro, pero hoy les generan incertidumbre. Los ven, saben que el agua golpeó parejo en toda la pared y que esa zona baja del muro cedió; no saben qué tan seguros están bajo su propio techo.

La señora Claudia detalla que se vieron obligados a pasar la noche en catres brindados por vecinos; tenían miedo de abandonar su casa y las pocas pertenencias que tienen (aun empapadas, el miedo al hurto persistió).

Además no quieren irse porque están en espera de que las autoridades indiquen quién se hace responsable por este desastre: “Vino protección civil y nos recomendó pasar la noche en un albergue, pero dijimos que no, teníamos que estar aquí para estar recibiendo a las autoridades”

Además Claudia aclara que nunca se les dijo dónde estaría ubicado exactamente el albergue, por lo que no se sabe si realmente fue instalado.

Entre las pertenencias dañadas se encuentran casi la totalidad de la ropa de las 4 familias que habitan este predio. Televisiones, muebles (camas, colchones, salas, mesas, sillas), artículos de cocina, zapatos, documentos personales, entre otros.

Lo moral allí está: cuatro familias que ven las paredes con cuarteaduras, el agujero y no saber si su comprometen la estabilidad de la construcción.

De acuerdo a esto se podría suponer que la cifra monetaria mínima de los daños ascenderían los 150 mil pesos, sumando todas las pertenencias perdidas y los trabajos que se deban realizar a la estructura.

Hasta el momento personal de voluntariado de la delegación ha llegado a la zona ofreciendo prendas de ropa para los vecinos, sin embargo declaran que es muy complicado llegar hasta estás zonas con unidades médicas debido a la traza urbana de la colonia