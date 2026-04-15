Reconoce senadora de Morena que se sacrificaron 10 mil perros durante su gobierno en Tecámac

Luego de la denuncia de organizaciones defensoras de animales, la senadora por Morena, Mariela Gutiérrez, reconoció que durante sus dos periodos de gobierno en Tecámac (2019-2024) fueron sacrificados más de 10 mil perros.

Tras el escándalo que provocó un video difundido en redes sociales donde sostiene una discusión con personal de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, la morenista salió al paso y aseveró que no se trata de un tema de buenos contra malos.

“No voy a evadir el tema, no voy a minimizarlo y tampoco voy a esconderme”, afirmó, al reconocer el impacto que la controversia ha tenido en organizaciones defensoras de animales.

Argumentó que nuestro país enfrenta una crisis de abandono masivo, reproducción sin control y de animales enfermos y agresivos, lo cual, dijo, obliga tomar “decisiones difíciles”.

Gutiérrez, admitió que durante su gestión como alcaldesa de Tecámac se aplicó la eutanasia a aproximadamente 10 mil perros en situación de calle, aunque sostuvo que estas acciones se realizaron conforme a la ley y como parte de una estrategia para enfrentar una crisis real de abandono, sobrepoblación y riesgo sanitario

Aseguró que las cifras presentadas en el video fueron sacadas de contexto y resaltó que cada acción que se tomó fue bajo el principio de reducir el sufrimiento y proteger a la población animal.

Pidió no convertir un tema complejo en un juicio simplista y terminó reconociendo que fueron más de 10 mil los canes sacrificados, argumentando que algunos estaban ya desahuciados y otros habían mordido o violentado a la gente.

La morenista aseguró que no hubo indiferencia ni crueldad, pero subrayó que tuvo que tomar decisiones apegadas a la ley, buscando el menor daño posible.

“Gobernar es tomar decisiones difíciles cuando no hay soluciones perfectas”, sostuvo.

Cuestionada directamente sobre si durante su administración se sacrificaron animales, la senadora evitó en un inicio dar una cifra concreta; sin embargo, ante la insistencia, reconoció que la cifra ronda los 10 mil perros.

- Los que fueron apegados a la ley, ¿cuántos?,

- Aquí están los números, citó.

- Por eso, ¿cuántos?, se le insistió.

- Diez mil, contestó.

Aclaró que estos procedimientos se realizaron bajo lo establecido en la Norma Oficial Mexicana 033, que regula la eutanasia de animales, y que en muchos casos se trataba de ejemplares enfermos, desahuciados o que habían protagonizado ataques graves contra personas.

Gutiérrez subrayó que el problema del abandono animal no puede simplificarse en un debate mediático.

“No hablamos de cifras, hablamos de vidas”, dijo, al tiempo que argumentó que la situación en Tecámac —y en el país— implica animales enfermos, agresivos o en condiciones de sufrimiento extremo.

Incluso, aseguró que existían casos documentados de agresiones severas, incluyendo ataques de perros que dejaron víctimas mortales o lesiones graves, lo que obligó a su administración a intervenir para proteger a la población.

La legisladora también destacó que su gobierno no se limitó a aplicar medidas extremas, sino que impulsó acciones integrales de bienestar animal.