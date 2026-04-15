Refuerzan recolección de basura en Cuauhtémoc con cuatro nuevos camiones

La alcaldía Cuauhtémoc incorporó cuatro nuevos camiones recolectores de basura a su parque vehicular, con el objetivo de fortalecer el servicio de limpia en toda la demarcación y ampliar la cobertura en beneficio de más de 44 mil familias.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega informó que dos de las unidades fueron adquiridas con recursos propios de la demarcación y las otras dos se sumaron mediante coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México.

La autoridad local detalló que la incorporación de estos vehículos permitirá hacer más eficiente y constante la recolección de residuos sólidos en las 33 colonias, particularmente en zonas con alta densidad poblacional y generación de desechos como Obrera, Roma, Buenavista y Santa María la Ribera.

Se indicó que la medida busca atender un servicio básico que impacta de forma directa en la vida cotidiana de quienes habitan y transitan por la demarcación, al contribuir a mantener calles más limpias y con mayor orden.

Refuerzan recolección de basura en Cuauhtémoc con cuatro nuevos camiones

En el evento estuvo presente el secretario general de la Sección I del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, Hugo Alonso Ortiz, ante quien se destacó que la llegada de las nuevas unidades también representa mejores condiciones de trabajo para el personal de limpia, al contar con vehículos con mayor capacidad y tecnología más eficiente.

Autoridades de la alcaldía señalaron que, además de ampliar la cobertura del servicio, el nuevo equipamiento permitirá optimizar las rutas de recolección y reducir tiempos de traslado, lo que se traducirá en una operación más ágil en distintos puntos del territorio.

La alcaldesa reconoció la labor diaria del personal de limpia y reiteró que su administración continuará destinando recursos a servicios urbanos considerados prioritarios para la población.