Tren Ligero CDMX: así cayeron “cascadas” en estación La Noria tras lluvias del 21 de abril

Tren Ligero CDMX Las filtraciones de agua fueron captadas por personas usuarias durante la noche del martes 21 de abril en la estación La Noria del Tren Ligero.

Las lluvias regresaron a lo grande en varias partes de la Ciudad de México este martes 21 de abril y una de las zonas más afectadas fue la zona sur. Las fuertes precipitaciones afectaron el servicio del transporte de la línea 1 del Tren Ligero, donde se mostró una “cascada” cayendo en la zona de espera. Las imágenes han generado molestia y preocupación de las y los usuarios capitalinos, quienes acusan falta de mantenimiento real de cara al inicio de la temporada de lluvias así como de la Copa del Mundo 2026.

¿Qué pasó en el Tren Ligero de la CDMX tras las lluvias de este 22 de abril?

De acuerdo con videos de usuarios en redes, uno de los puntos afectados fue la estación La Noria, en la alcaldía Xochimilco, donde además de las goteras se registraron encharcamientos en áreas aledañas. Las imágenes evidenciaron la presencia de escurrimientos constantes desde techos y estructuras, lo que complicó la estancia de los usuarios dentro de las instalaciones y evidenció problemas de mantenimiento ante precipitaciones intensas.

Estas afectaciones se enmarcan en un contexto de lluvias intensas acompañadas de granizo que impactaron a múltiples alcaldías de la capital, generando inundaciones en vialidades principales y obligando a la activación de alertas meteorológicas por parte de autoridades locales.

Preocupación por infraestructura del Tren Ligero rumbo al Mundial

Los incidentes en el Tren Ligero han reavivado la preocupación de usuarios sobre el estado de la infraestructura de transporte público en el sur de la ciudad, especialmente ante la cercanía de la temporada de lluvias y la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este sistema es clave para la movilidad hacia zonas como Xochimilco y el Estadio Azteca, uno de los principales recintos contemplados para el torneo.

Usuarios han señalado en redes sociales que las filtraciones no solo generan incomodidad, sino también riesgos de seguridad, como superficies resbalosas y posibles fallas en instalaciones eléctricas. Estas preocupaciones se suman a reportes previos en otros sistemas de transporte donde las lluvias han evidenciado problemas estructurales y de mantenimiento.