Capturan a sujeto que baleó al director de “Blindar Cuauhtémoc”

Detenido Sebastián Peng Yunshang. (SSC)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a Sebastián Peng Yunshang, de 50 años, hombre de origen chino que atacó a balazos a la patrulla en la que viajaba el Director de la Policía Auxiliar “Blindar”, en la alcaldía Cuauhtémoc, el 22 de junio de 2025, en la calle Juan Aldama, de la colonia Buenavista.

Además, de acuerdo con varios vecinos de una unidad habitacional en esa misma calle, causa daños a las tuberías de gas compartidas, además de lanzar piedras a los vehículos estacionados.

Autoridades explicaron que esta detención se logró debido a la coordinación en las acciones de seguridad con autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, policías de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial.

Vehículo del jefe de la Policía Auxiliar de Cuauhtémoc que fue atacado a balazos

El arresto ocurrió cuando los oficiales realizaban recorridos de seguridad en la colonia Buenavista, y al llegar a la calle Pedro Moreno, dos ciudadanos pidieron el apoyo debido a que, momentos antes, fueron asaltados por un Sebastián Peng Yunshang, que se alejaba por la acera.

Rápidamente, los policías alcanzaron a este criminal, a quien le hallaron al interior de una mochila pequeña, un arma de fuego corta abastecida con tres cartuchos útiles, un teléfono celular y dinero en efectivo que los denunciantes reconocieron como de su propiedad.

Además, un ciudadano lo acusó de que mientras estaba a bordo de su vehículo en la calle Juan Aldama y su cruce con Mina, en la colonia Buenavista, escuchó un estruendo y observó el daño causado por una piedra en el medallón.

El 22 de junio de 2025, el vehículo del jefe “Orion” de la Policía Auxiliar de la alcaldía Cuauhtémoc fue atacado a balazos al exterior del edificio delegacional.

El elemento que viajaba a bordo del vehículo del Sector 64 del operativo “Blindar Cuauhtémoc” escuchó detonaciones de arma de fuego, por lo que detuvo su marcha. Al descender para revisar lo ocurrido, observó que la patrulla había sido impactada en dos ocasiones.