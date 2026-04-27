Día del Niño y la Niña 2026: planes para festejar y divertirse esta semana en CDMX

Abril ha resonado desde su comienzo gracias a que su último día celebra a las infancias, el Día del Niño y la Niña, por lo que la ciudad se llenó de múltiples actividades gratuitas y a bajo precio para llevar a tus pequeños y pequeñas a festejar su momento.
No obstante, a pesar de que gran parte de estos planes se llevaron a cabo este fin de semana, aún restan divertidos y originales planes esta semana para que no te pierdas la oportunidad, ni tus hijos e hijas, de festejar el Día de las Infancias en la Ciudad de México.
¿Qué actividades hay en la CDMX esta semana para celebrar el Día del Niño y la Niña?
La semana restante de abril todavía estará llena de magia y música gracias a diversos planes de la capital ha preparado para los niños y niñas que la habitan.
Entre ellos, se encuentran:
- Función de Frozen con orquesta: 30 de abril en el Auditorio Nacional. La entrada por persona será de $209 pesos.
- Ópera para Infancias ‘Las aventuras de Pinoccio’: 2 y 3 de mayo en el CENART. La entrada por persona está desde $320 pesos.
- LEGO Play House: Estará hasta el 3 de mayo en Mansión Estilo DF. La entrada es gratuita.
- La casa de Bluey: Disponible hasta el 3 de mayo en Centro Comercial Perisur. Su costo es de $204 pesos por persona.
- Circo Euforia en Six Flags: Se encontrará abierto al público hasta el 5 de mayo y su costo es de $949 pesos por persona.
- Minecraft Experience: Abierto hasta el mes de junio 2026, ubicado en Forum Buenavista y con un costo de $450 pesos por persona.
- Hologram Zoo: Sin fecha límite, exposición ubicada en Hologram Zoo México y tiene un costo por persona de $189 pesos.
Concierto gratis de 31 Minutos en el ZócalO CDMX: cuándo y a qué hora
La producción monumental que traerá a Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Calcetín Con Rombos-Man, entre otros populares personajes de la serie chilena, se llevará a cabo el jueves 30 de abril en el Zócalo capitalino a las 19:00 horas, como celebración al Día del Niño y la Niña.
✨ ¡Gran cierre para celebrar a las infancias!— Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) April 14, 2026
Este 30 de abril, el corazón de la ciudad se llena de música con el concierto gratuito de 31 Minutos en el Zócalo de la Ciudad de México 🎶
Un show muy especial lleno de humor, imaginación y personajes que ya son parte de nuestra… pic.twitter.com/0iveOMPl94
Así que, si deseas cantar y bailar al ritmo de clásicos como “Mi muñeca me habló” o “Bailan sin César”, tendrás que anticipar tu llegada al evento, pues la entrada será gratuita y abierta a todo el público; así es, infancias, adolescencias y personas adultas que necesitan recordar el niño o niña que fueron al conocer 31 Minutos.