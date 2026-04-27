Día del Niño y la Niña 2026: planes para festejar y divertirse esta semana en CDMX

Día del Niño y la Niña No olvides revisar la agenda de actividades en la Ciudad de México para festejar el Día de las Infancias esta semana.

Abril ha resonado desde su comienzo gracias a que su último día celebra a las infancias, el Día del Niño y la Niña, por lo que la ciudad se llenó de múltiples actividades gratuitas y a bajo precio para llevar a tus pequeños y pequeñas a festejar su momento.

No obstante, a pesar de que gran parte de estos planes se llevaron a cabo este fin de semana, aún restan divertidos y originales planes esta semana para que no te pierdas la oportunidad, ni tus hijos e hijas, de festejar el Día de las Infancias en la Ciudad de México.

¿Qué actividades hay en la CDMX esta semana para celebrar el Día del Niño y la Niña?

La semana restante de abril todavía estará llena de magia y música gracias a diversos planes de la capital ha preparado para los niños y niñas que la habitan.

Entre ellos, se encuentran:

Función de Frozen con orquesta: 30 de abril en el Auditorio Nacional. La entrada por persona será de $209 pesos .

30 de abril en el Auditorio Nacional. La entrada por persona será de . Ópera para Infancias ‘Las aventuras de Pinoccio’: 2 y 3 de mayo en el CENART. La entrada por persona está desde $320 pesos .

2 y 3 de mayo en el CENART. La entrada por persona está desde . LEGO Play House: Estará hasta el 3 de mayo en Mansión Estilo DF. La entrada es gratuita .

Estará hasta el 3 de mayo en Mansión Estilo DF. La entrada es . La casa de Bluey: Disponible hasta el 3 de mayo en Centro Comercial Perisur. Su costo es de $204 pesos por persona.

Disponible hasta el 3 de mayo en Centro Comercial Perisur. Su costo es de por persona. Circo Euforia en Six Flags: Se encontrará abierto al público hasta el 5 de mayo y su costo es de $949 pesos por persona.

Se encontrará abierto al público hasta el 5 de mayo y su costo es de por persona. Minecraft Experience: Abierto hasta el mes de junio 2026, ubicado en Forum Buenavista y con un costo de $450 pesos por persona.

Abierto hasta el mes de junio 2026, ubicado en Forum Buenavista y con un costo de por persona. Hologram Zoo: Sin fecha límite, exposición ubicada en Hologram Zoo México y tiene un costo por persona de $189 pesos.

Concierto gratis de 31 Minutos en el ZócalO CDMX: cuándo y a qué hora

La producción monumental que traerá a Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Calcetín Con Rombos-Man, entre otros populares personajes de la serie chilena, se llevará a cabo el jueves 30 de abril en el Zócalo capitalino a las 19:00 horas, como celebración al Día del Niño y la Niña.

✨ ¡Gran cierre para celebrar a las infancias!



Este 30 de abril, el corazón de la ciudad se llena de música con el concierto gratuito de 31 Minutos en el Zócalo de la Ciudad de México 🎶



Un show muy especial lleno de humor, imaginación y personajes que ya son parte de nuestra… pic.twitter.com/0iveOMPl94 — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) April 14, 2026

Así que, si deseas cantar y bailar al ritmo de clásicos como “Mi muñeca me habló” o “Bailan sin César”, tendrás que anticipar tu llegada al evento, pues la entrada será gratuita y abierta a todo el público; así es, infancias, adolescencias y personas adultas que necesitan recordar el niño o niña que fueron al conocer 31 Minutos.