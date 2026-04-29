Recuperan casi 3 mil m² en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México realizó trabajos de recuperación en una superficie de 2 mil 968 metros cuadrados dentro del Bosque de Chapultepec, en su Cuarta Sección, donde fueron retirados 66 metros cúbicos de residuos y se reforestó el terreno con 65 árboles acordes al programa de manejo del sitio.

Las acciones se llevaron a cabo a través de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental y la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental, como parte de un operativo interinstitucional para limpiar y acondicionar el espacio.

En total, se retiraron residuos de la construcción y desechos sólidos urbanos que se encontraban en el lugar, lo que permitió restituir las condiciones del terreno para su aprovechamiento ambiental y social.

Posteriormente se realizó la plantación de 65 ejemplares arbóreos seleccionados conforme a la paleta vegetal establecida en el programa de manejo del área, con el propósito de favorecer su adaptación, reforzar la cobertura vegetal y contribuir a la mejora de la calidad del aire.