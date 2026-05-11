Caen 34 % los homicidios y 52 % el robo vehicular en 15 municipios mexiquenses

En el Estado de México, los delitos de homicidio doloso y robo de vehículo registraron una disminución de 34 y 52 por ciento, respectivamente, en 15 municipios de la zona oriente donde opera el esquema de Mando Unificado, de acuerdo con información presentada durante una Mesa de Paz realizada en Cuautitlán.

Según autoridades estatales, la medición compara un periodo de 412 días antes y después de la implementación de esta estrategia de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.

El coordinador del Mando Unificado del Oriente, Raúl Martínez González, señaló que las acciones de seguridad se han basado en labores de inteligencia y operativos focalizados en transporte público, cajeros automáticos y colonias con mayor incidencia delictiva, además del seguimiento a denuncias ciudadanas.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez informó sobre los resultados a través de sus redes sociales y destacó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad.El esquema de Mando Unificado opera en los municipios de Cuautitlán Izcalli, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tecámac, Texcoco, Tlalnepantla, Chalco y Valle de Chalco.