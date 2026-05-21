Levantan 200 infracciones por invadir ciclovías en un mes

Infracción Motociclista infraccionado por invadir ciclovía. (SSC)

Policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) levantaron 200 infracciones, 188 por estacionarse en vía ciclista, 11 por circular en carriles exclusivos para el uso de bicicletas y uno más a vehículos que conducen sobre una ciclovía, del 19 de abril al 19 de mayo.

En esas fechas, los oficiales de tránsito realizaron labores de seguridad y protección a ciclistas que circulan por las distintas ciclovías en las 16 alcaldías de la capital mexicana.

Los despliegues se llevaron a cabo en distintas calles y avenidas, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los ciudadanos que utilizan la bicicleta como medio de transporte, así como para garantizar la conducción segura y evitar incidentes viales.

La SSC advirtió que los uniformados realizarán este tipo de revisiones de manera aleatoria en las 16 alcaldías para así evitar conductas que pongan en riesgo la seguridad de las personas que utilicen las ciclovías de la Ciudad de México, y para fortalecer la seguridad vial de todas las personas usuarias de la vía pública.