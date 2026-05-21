Línea III del Mexicable en Naucalpan registra 68% de avance; prevén concluir obra en diciembre





La construcción de la Línea III del Mexicable en Naucalpan registra un avance global del 68%, informó la Secretaría de Movilidad del Estado de México. De acuerdo con las autoridades estatales, la obra podría concluir a finales de diciembre de este año.

El proyecto busca ampliar la conectividad en la zona alta de Naucalpan y beneficiar a más de 700 mil habitantes. La nueva línea contará con 278 cabinas y se estima que tendrá capacidad para trasladar diariamente a más de 40 mil usuarios con destino a la estación Cuatro Caminos del Metro.

Según información oficial, el sistema estará conformado por una línea troncal que conectará Cuatro Caminos con La Tolva, además de dos ramales hacia las colonias Lomas del Cadete e Izcalli Chamapa. El recorrido completo tendría una duración aproximada de 30 minutos, frente a trayectos que actualmente pueden superar una hora.

El secretario de Movilidad del Estado de México, Juan Hugo de la Rosa García, señaló que el proyecto forma parte de la estrategia estatal de infraestructura y movilidad. Añadió que la línea atenderá necesidades de transporte en colonias con acceso limitado, entre ellas Izcalli Chamapa, Lomas del Cadete, Benito Juárez, Mártires de Río Blanco, San José de los Leones, San Antonio Zomeyucan, El Molinito y Lázaro Cárdenas.

Habitantes de la zona consultados por autoridades estatales destacaron posibles beneficios relacionados con la reducción de tiempos de traslado y mejoras en accesibilidad para personas con discapacidad.

Silvia Rebeca Ortega Reyes, enlace técnico de la Dirección General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM), informó que la Línea III tendrá una extensión de 9.5 kilómetros.

Detalló además que, hasta el momento, se han instalado 46 de los 62 postes contemplados para el sistema y que continúan trabajos de tendido de cable y pruebas electromecánicas en algunas estaciones.