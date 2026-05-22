Metro tendrá 20 estaciones renovadas antes del Mundial; obras superan ya 80% de avance: Brugada

Metro tendrá 20 estaciones renovadas antes del Mundial; obras superan ya 80% de avance

La modernización del Sistema de Transporte Colectivo Metro registra un avance superior a 80 por ciento y las 20 estaciones intervenidas estarán listas antes del inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026, informó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada durante un recorrido de supervisión en la estación Auditorio de la Línea 7.

La mandataria capitalina afirmó que las obras forman parte de una estrategia de renovación integral del Metro que incluye mantenimiento estructural, modernización tecnológica y rehabilitación de estaciones, con inversiones históricas para mejorar la operación del sistema y reducir fallas.

“Son obras rumbo al Mundial, pero se va el Mundial y las obras se quedan; son obras permanentes para la población”, sostuvo Brugada al destacar que los trabajos buscan beneficiar a millones de usuarios que diariamente utilizan el principal sistema de movilidad de la capital.

Metro tendrá 20 estaciones renovadas antes del Mundial; obras superan ya 80% de avance

Según datos del Gobierno capitalino y del STC, las obras contemplan la intervención de estaciones prioritarias como Auditorio, Bellas Artes, Universidad, Taxqueña, Zócalo y Garibaldi. En la Línea 2 se remodelan 16 estaciones, además de Bellas Artes y Garibaldi de la Línea 8 y Universidad.

La administración local detalló que el Metro cuenta actualmente con un presupuesto superior a 25 mil millones de pesos, el más alto en la historia del organismo, además de recursos federales extraordinarios por mil 500 millones de pesos y otros 700 millones provenientes del propio STC.

De ese monto, alrededor de mil 300 millones de pesos fueron destinados al mantenimiento profundo y estructural de la Línea 2 y otras líneas prioritarias, con trabajos enfocados en vías, cableado, drenaje, sistemas eléctricos, regulación y mantenimiento de trenes.

Metro tendrá 20 estaciones renovadas antes del Mundial; obras superan ya 80% de avance

Modernización tecnológica

Durante el recorrido por la estación Auditorio, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo y utilizada diariamente por alrededor de 25 mil 500 personas, autoridades capitalinas mostraron parte de las obras de modernización que se realizan en la Línea 7, inaugurada originalmente en 1985.

El director general del STC Metro, Adrián Rubalcava Suárez, explicó que los trabajos no se limitan a mejoras estéticas, sino que incluyen infraestructura operativa y de seguridad.

Las acciones realizadas fueron el sellado de filtraciones, instalación de 3 mil 500 metros lineales de cableado nuevo, modernización de sistemas eléctricos y contra incendios, renovación de cámaras de videovigilancia y sustitución de equipos de voceo obsoletos.

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También fueron instaladas puertas de acceso continuo en sustitución de torniquetes tradicionales, así como nueva señalética bilingüe en español e inglés para facilitar la movilidad de turistas nacionales y extranjeros que visitarán la ciudad durante el Mundial.

Adrián Rubalcava detalló que se rehabilitaron áreas de taquillas, baños y espacios de trabajadores del Metro, además de mejorar la ventilación e internet en la estación.

Asimismo, se incorporaron vitrales, murales monumentales y elementos artísticos elaborados por artesanos mexicanos, con el objetivo de dignificar la experiencia cotidiana de los usuarios.

“Vamos a tener torniquetes a la vanguardia mundial y un conjunto de transformaciones del Metro”, señaló Brugada durante el recorrido.

La jefa de Gobierno detalló que el objetivo central es fortalecer al Metro como “el corazón de la movilidad” en la Ciudad de México, mediante una intervención profunda en los sistemas que permiten el funcionamiento diario de trenes y estaciones.

Añadió que la prioridad del gobierno capitalino es garantizar menos interrupciones en el servicio y mejores condiciones de viaje para millones de pasajeros.

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Obras permanentes

Las autoridades capitalinas insistieron en que las obras de modernización no están pensadas únicamente para el evento deportivo de 2026, sino como una transformación de largo plazo para el sistema de transporte.

Clara Brugada adelantó además que, una vez concluida esta etapa de remodelaciones, el Gobierno capitalino iniciará una intervención integral en la Línea 3 del Metro.

“Nos hacemos cargo de la gran tarea que es renovar el Metro”, expresó la mandataria capitalina al reconocer el deterioro acumulado durante décadas en distintas líneas y estaciones.

La jefa de Gobierno afirmó que la estrategia contempla tanto el mantenimiento estructural como la mejora de estaciones que diariamente reciben a millones de usuarios y que presentan desgaste por el uso intensivo.

En el caso de la estación Auditorio, las autoridades resaltaron su relevancia por conectar con zonas turísticas y laborales como el Bosque de Chapultepec, el Museo Nacional de Antropología, el Auditorio Nacional y diversos hoteles ubicados sobre Paseo de la Reforma.

El gobierno local también reiteró que la tarifa del Metro permanecerá en cinco pesos, pese a que el costo real por viaje asciende a 13 pesos.

Brugada señaló que el subsidio al transporte representa “el programa social más grande de la ciudad” y aseguró que la administración continuará destinando recursos para mantener accesible el servicio.

“No va a aumentar la tarifa del Metro; vamos a continuar subsidiando la tarifa y seguir invirtiendo lo necesario para garantizar que el Metro se fortalezca”, afirmó.

Las autoridades estiman que en aproximadamente 15 días concluirán completamente las obras en la estación Auditorio, mientras continúan los trabajos en otras estaciones consideradas estratégicas para la movilidad y para la recepción de visitantes durante la Copa Mundial de Futbol 2026.