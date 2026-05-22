Vecinos piden al Invea verificar inmueble en Campestre Churubusco, por posibles irregularidades

Vecinos solicitan revisión de inmueble (Jennifer Garlem)

Vecinas y vecinos de Campestre Churubusco, en Coyoacán, hicieron un llamado a las autoridades para que hagan una revisión en un domicilio, que posiblemente está violando el uso de suelo, ya que, señalan, se utiliza como oficinas.

“Nosotros estamos vulnerables, hace unos días necesitamos sacar un auto y por la cantidad de autos estacionados afuera no pudimos hacerlo, aunque se les pidió que se movieran. Me da pavor que tengamos una emergencia con mi mamá de 94 años y no podamos hacer nada”, comentó una de las vecinas.

Las y los vecinos, en su mayoría adultos mayores, fueron respaldados por el diputado del PAN, Ricardo Rubio, quien presentó un punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades capitalinas a realizar verificaciones administrativas y acciones institucionales del inmueble, ubicado en Cerro Teponaxtle número 125, ante posibles irregularidades relacionadas con el uso de suelo y la presunta operación de actividades empresariales en una zona habitacional.

El legislador comentó que existen múltiples denuncias relacionadas con incremento de tránsito vehicular, saturación de estacionamientos, ruido, flujo constante de personas y afectaciones a la tranquilidad y vocación habitacional de la colonia.

“Las y los vecinos merecen vivir en paz, con certeza jurídica y con respeto a la normatividad urbana. Nadie puede estar por encima de la ley y las autoridades tienen la obligación de verificar y actuar cuando existen denuncias y antecedentes administrativos”, expresó el diputado.

El punto de acuerdo del diputado a olicita al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) realizar una visita de verificación al inmueble para constatar el cumplimiento de las disposiciones en materia de uso de suelo y, en caso de detectarse irregularidades, implementar las medidas legales y administrativas correspondientes.

Asimismo, se solicita que dicha institución remita un informe detallado sobre antecedentes, verificaciones y sanciones previamente relacionadas con dicho predio, derivado de expedientes administrativos ya existentes.

De igual forma, el exhorto pide a la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis) revisar si el inmueble se ajusta a la zonificación y uso de suelo autorizados conforme a la normatividad aplicable.

Además, pide la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de las autoridades competentes en materia de seguridad privada para verificar si la empresa denominada “Seguridad Privada Armis México S.A. de C.V.” cuenta con las autorizaciones, permisos y registros necesarios para operar en dicho domicilio.

El legislador subrayó que este asunto no busca prejuzgar ni condenar anticipadamente a ninguna persona o empresa, sino garantizar que las autoridades competentes actúen conforme a derecho y brinden certeza a las y los habitantes de la zona.

“Cuando las autoridades no actúan frente a posibles violaciones reiteradas al uso de suelo, se debilita la confianza ciudadana y se generan incentivos de impunidad. La legalidad y el orden urbano deben prevalecer en beneficio de todas y todos”.

Finalmente el panista reconoció la organización y participación activa de las y los vecinos y reiteró que desde el Congreso de la Ciudad de México continuará acompañando las causas ciudadanas relacionadas con legalidad, ordenamiento territorial y defensa de la calidad de vida en las colonias de la capital.