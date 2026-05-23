Alertan por fraudes, páginas falsas y perfiles de hackers en el Hot Sale

Hot Sale 2026: ¿Cuándo inician las ofertas en México? (Imagen ilustrativa)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Unidad de la Policía Cibernética, alertó de los fraudes digitales cometidos por ciberdelincuentes en el marco del “Hot Sale 2026”, que se llevará a cabo del 25 de mayo al dos de junio, periodo en el que se ofertan diversas promociones, descuentos y facilidades de compra en línea de productos y servicios.

Entre los fraudes más comunes que existen durante el Hot Sale, destaca la creación de portales fraudulentos que imitan la apariencia de tiendas oficiales mediante el uso de logotipos, colores y diseños similares a los de empresas reconocidas, con la finalidad de generar confianza y robar datos bancarios, contraseñas o pagos por productos inexistentes, para posteriormente desaparecer.

El “phishing” o robo de información también se ha convertido en una de las principales amenazas digitales para las y los consumidores, ya que a través de correos electrónicos, mensajes SMS o enlaces falsos, los delincuentes envían supuestas promociones del Hot Sale; sin embargo, al ingresar a dichos enlaces, las personas son dirigidas a formularios en los que proporcionan información confidencial que puede ser utilizada para realizar compras no autorizadas, cometer robo de identidad o vaciar cuentas bancarias.

De igual forma, los fraudes en redes sociales se han vuelto cada vez más frecuentes, ya que los ciberdelincuentes crean perfiles falsos que ofrecen productos a precios extremadamente bajos, como teléfonos celulares, consolas de videojuegos, electrodomésticos y línea blanca, solicitando de manera urgente transferencias anticipadas o depósitos en tiendas de conveniencia. Otra práctica común consiste en hackear cuentas para publicar falsas promociones y engañar a los contactos de los propietarios.

Asimismo, durante esta temporada incrementan los casos de suplantación de identidad corporativa, ya que los ciberdelincuentes se hacen pasar por empresas reconocidas, instituciones financieras o servicios de paquetería para enviar mensajes falsos relacionados con entregas, premios o supuestos problemas con pedidos. Estos mensajes contienen enlaces maliciosos que dirigen a páginas fraudulentas diseñadas para robar información personal y bancaria.

Otro de los riesgos es la distribución de aplicaciones móviles falsas que aparentan ser tiendas oficiales o plataformas con descuentos del Hot Sale, las cuales son capaces de robar contraseñas, monitorear la actividad del dispositivo o acceder a información bancaria almacenada en el teléfono.

En ese contexto, y con el objetivo de evitar caer en este tipo de delitos, la Policía Cibernética emitió las siguientes recomendaciones: