Vinculan a proceso a 3 de la “UJ40″, trabajan para el “Irving” de “La Unión Tepito”

Detenidos Irving “N”, Johan “N” y Carlos “N". (FGJCDMX)

Un juez de control vinculó a proceso de Irving “N”, alias “El Machete”, así como a Johan “N” y Carlos “N”, integrantes de la célula “UJ40”, vinculada a “La Unión Tepito”.

Estos criminales son señalados por el delito de asociación delictuosa. Los imputados también enfrentan procesos penales distintos por delitos contra la salud y cohecho.

Esta rama del cártel tepiteño está liderada por “El Irving” — actualmente en reclusión — dedicados al narcomenudeo y la venta de armas y cartuchos en las colonias Morelos y Simón Bolívar.

En dichas colonias, estos sujetos utilizaban tres predios en los que se llevaba a cabo el almacenamiento y embalaje de narcótico.

El 26 de abril de 2026, autoridades ejecutaron un cateo en un inmueble ubicado en la esquina de las calles Mecánicos y Hojalatería, en la colonia Morelos, donde los oficiales aseguraron 25 bolsitas de plástico transparentes con una cápsula cada una que contenían cocaína, una bolsa color negro con marihuana a granel, dos identificaciones y dos teléfonos celulares.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Irving “N” y Johan “N” con drogas y un arma de fuego cuando uno de ellos habría amagado con disparar contra un automovilista. Posteriormente, ambos fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud y cohecho. Respecto a la portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, se dio vista a la Fiscalía General de la República, al tratarse de un delito del orden federal.

El segundo inmueble que se intervino se ubicó en las calles Hortelanos y Hojalatería, de la colonia Morelos, donde se aseguraron 13 cartuchos útiles de diferentes calibres, tres cargadores, una funda de piel para pistola y una caja de cartón para cartuchos vacía, dos bolsas de plástico con marihuana, 11 envoltorios de papel aluminio con cocaína, una bolsa con la misma sustancia y un teléfono celular, y detuvieron a un hombre de 31 años de edad.

Asimismo, el cinco de mayo, agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con la SSC, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, realizaron un cateo en un inmueble ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, donde detuvieron a Carlos “N” y aseguraron dosis de narcóticos, teléfonos celulares y diversas identificaciones. Derivado de estos hechos, el imputado también enfrenta proceso penal por delitos contra la salud y cohecho.

En las calles Florines y Carlos Marx, de la colonia Simón Bolívar, se ejecutó una orden de cateo donde se aseguraron 19 cartuchos útiles, 13 envoltorios de papel aluminio con cocaína, una bolsa de plástico con aparente marihuana y un frasco de vidrio con la misma hierba a granel.

De manera paralela, el agente del Ministerio Público continuó con la investigación relacionada con la probable operación de esta célula delictiva. A partir del análisis de cámaras de videovigilancia, dictámenes periciales y la evidencia digital recabada, la Fiscalía estableció la probable participación de los tres imputados en el delito de asociación delictuosa y obtuvo las órdenes de aprehensión correspondientes.

Dichas órdenes de aprehensión fueron ejecutadas también el cinco de mayo de 2026: en el caso de Irving “N” y Johan “N”, al término de la audiencia relacionada con los procesos que ya enfrentaban; y en el caso de Carlos “N”, después del cateo realizado ese mismo día en la alcaldía Venustiano Carranza.

La autoridad judicial ratificó la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación complementaria.

“Irving” opera desde reclusión

“El Irving”, uno de los líderes de La Unión Tepito, fue detenido el pasado 15 de septiembre en la esquina de la calle Beethoven y el Eje Central Lázaro Cárdenas, de la alcaldía Cuauhtémoc. Según los reportes oficiales, “El Irving” circulaba en una camioneta acompañado de una joven de 22 años, quien aseguró ser de origen colombiano.

Los agentes de inteligencia habían seguido sus movimientos, lo identificaron cuando acudió a una chelería de la colonia Guerrero, donde meseras le llevaron bebidas alcohólicas hasta su automóvil.

Un tatuaje en una de las manos del delincuente, que la policía de inteligencia observó a través de las cámaras de videovigilancia, fue el indicio con el que corroboraron que se trataba del líder de la Unión Tepito.

Posteriormente, lo siguieron hasta confirmar que el sujeto se encontraba en una de sus zonas de resguardo. Fue entonces cuando, al notar que portaba un arma, los uniformados le marcaron el alto.

Durante la revisión preventiva, los agentes descubrieron que “El Irving” portaba una pistola corta abastecida con seis cartuchos útiles.

Además, dentro del vehículo localizaron diversas dosis de droga, como siete bolsitas con ‘tusi’, tres envoltorios con cocaína, un paquete con aproximadamente 35 gramos de crystal y casi un centenar de dosis de marihuana listas para su distribución.

Otras personas al servicio del “Irving” han caído. En febrero fueron detenidos Carlo Gael Segura Palacios, alias “El Gansito”, a su pareja sentimental, Celem Daniela García Muñoz, alias “Cel”, así como a Karla Verónica Segura Palacios y a Amparo Verónica Palacios González, hermana y madre del criminal, respectivamente.

Estos sujetos forman parte del grupo delictivo “La Unión Tepito”, al servicio de “El Irving” y el “Macgyver”, para ejecutar el cobro de piso, venta de mercancía robada, despojo de inmuebles, tráfico de armas de fuego, homicidio y a la compra, venta y distribución de narcóticos.