Línea 2 del Metro cerrará 10 estaciones, operará sólo de Cuatro Caminos a Pino Suárez

Estación Tasqueña. A pesar de que algunas estaciones ya estaban avanzadas, había composición en la movilidad (Jennifer Garlem)

El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó a través de redes sociales que este fin de semana la Línea 2 del Metro operará solo de la estaciones Cuatro Caminos a Pino Suárez, con el fin de agilizar los trabajos de mantenimiento que se hacen para el Mundial de fútbol.

Con este cierre la movilidad en la zona podría complicarse debido a que continúan los trabajos sobre Calzada de Tlalpan y la ciclovía.

El cierre de las 10 estaciones, de San Antonio Abad a Tasqueña iniciará este sábado 23 de mayo a partir de las 20:00 horas y operará con normalidad hasta el lunes 25 de mayo.

Cómo medio alterno, para las estaciones cerradas, habrá unidades de RTP ofreciendo apoyo a las y los ciudadanos.

“Para agilizar los trabajos de rehabilitación en Línea 2 del @MetroCDMX, a partir de mañana sábado a las 20:00 horas y hasta el inicio del servicio del lunes 25 de mayo, la operación será únicamente de Pino Suárez a Cuatro Caminos.

“El tramo de San Antonio Abad a Tasqueña permanecerá sin servicio y contará con apoyo gratuito de unidades de RTP. Agradezco su comprensión; seguimos trabajando para mejorar las instalaciones de la Red”, informó el director.