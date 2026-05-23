Autoridades de Ecatepec hacen un llamado a participar en la Semana Nacional de Salud Pública

Semana de Vacunación de 23 al 30 de mayo en Ecatepec

El gobierno municipal de Ecatepec informó que se suma a las actividades de la “Semana Nacional de Salud Pública”, con el objetivo de acercar servicios médicos preventivos y gratuitos a la población.

Bajo la encomienda de la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, hicieron un llamado a través de redes sociales a la ciudadanía para acudir a su unidad de salud más cercana y presentar su Cartilla Nacional de Salud para recibir atención y orientación médica.

De acuerdo con la campaña difundida por autoridades sanitarias, la jornada se realizará del 23 al 30 de mayo con el lema “La salud nos une, es nuestro derecho”. Entre las principales acciones resaltan el inicio o complemento de esquemas de vacunación contra el sarampión, la promoción de la lactancia materna durante los primeros seis meses de vida, el lavado frecuente de manos para prevenir enfermedades y el fortalecimiento de la actividad física.

Cisnero Coss explicó que estas acciones buscan reforzar el bienestar de niñas, niños y familias, además de fomentar una cultura de prevención y autocuidado dentro de las comunidades.

El gobierno municipal destacó que estas actividades forman parte de una estrategia nacional que busca acercar servicios básicos de salud a las comunidades y promover la prevención como una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de las familias.

Asimismo, la presidenta municipal puntualizó que el cuidado de la salud no solo beneficia a las personas de manera individual, sino que también contribuye al bienestar colectivo y al fortalecimiento de las comunidades.

La Crónica de Hoy 2026