Autoridades de Huixquilucan apoyan tradición religiosa de vecinos de El Guarda

Gobierno de Huixquilucan brinda transporte para el traslado de peregrinos al Santuario de Chalma

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, informó que durante este fin de semana el gobierno local brindó apoyo a habitantes de la comunidad de El Guarda para que pudieran realizar su tradicional visita al Santuario de Chalma.

A través de redes sociales, Contreras Carrasco enfatizó que el objetivo de estas acciones es respaldar las costumbres y tradiciones que forman parte de la identidad de las comunidades del municipio, además de acompañar a las y los vecinos en actividades de carácter religioso y cultural.

Como parte del respaldo brindado por la administración municipal, las y los habitantes recibieron apoyo con transporte para facilitar su traslado hacia el centro religioso.

El Santuario de Chalma, ubicado en el Estado de México, es uno de los centros religiosos más visitados del país y cada año recibe a miles de peregrinos provenientes de distintos municipios y estados, quienes acuden como parte de sus tradiciones de fe.

La presidenta municipal manifestó que el apoyo brindado permitió facilitar el traslado y acompañamiento de los habitantes de El Guarda durante esta visita, reiterando que las comunidades siempre contarán con el respaldo del gobierno local para preservar sus tradiciones y fortalecer la convivencia social de la población.

La Crónica de Hoy 2026