Llama FGR a Rocha Moya a comparecer por acusaciones de nexos con el narco

Gobernador El gobernador de Sinaloa presentó su licencia ante las investigaciones en su contra por narcotráfico. (Cuartoscuro)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que citó a entrevista al gobernador con licencia del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para rendir entrevista por las acusaciones de nexos con el narcotráfico, impuestas por autoridades en Estados Unidos.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York imputó cargos por narcotráfico y tráfico de armas — aliados con el Cártel de Sinaloa — a Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Secretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Jefe de Investigación criminal de Sinaloa, Alberto Jorge Contreras Núñez, A/K/A “Cholo”, Gerardo Mérida Sánchez, hasta 2024 exjefea dela Policía estatal; José Antonio Dionisio Hipolito, Alias “Tornado”, fue segundo al mando de la Policía estatal; Juan De Dios Gamez Mendivil, alcalde activo de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, comandante de la policía municipal de Culiacán, alias “Juanito”.

Una vez que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, recibió un citatorio para acudir al Ministerio Público federal con la finalidad de aclarar la intervención de agentes de seguridad americanos en el desmantelamiento de un narcolaboratorio, la FGR aclaró que la mañana del 23 de mayo, la institución también entregó un oficio a Rocha Moya.

Por lo tanto, la FGR detalló que tras las acusaciones en contra de Rocha Moya y nueve funcionarios sinaloenses, dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad.

Una vez que se ventilaron los señalamientos por la justicia americana, la FGR dio a conocer que espera que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York aporte datos de prueba suficientes para que se conceda la solicitud de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de nueve funcionarios públicos señalados de estar aliados con el narcotráfico y con el crimen organizado.

Datos de prueba, que, dijo la Fiscalía, aún no se han exhibido.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York insiste en que los acusados ​​son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos. El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.

A los imputados se les relaciona con el Cártel de Sinaloa, según la denuncia presentada por la DEA y la fiscalía del sur de Nueva York.

“Los acusados son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”.

Asimismo, destaca que “como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”, apuntan las autoridades americanas.