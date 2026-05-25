Consulta de Presupuesto Participativo 2025 registró 294 mil opiniones en la CDMX

IECM publica resultados del Presupuesto Participativo 2026-2027 y de integración de las COPACO

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) presentó la Estadística de Resultados de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025, documento que reúne datos sobre la participación ciudadana y los proyectos seleccionados en las distintas unidades territoriales de la capital.

Según la información presentada ante la Comisión Permanente de Organización Electoral y Geoestadística, durante la jornada consultiva se instalaron 2 mil 427 Mesas Receptoras de Opinión en mil 779 unidades territoriales.

En total se registraron 294 mil 082 opiniones ciudadanas. De estas, 282 mil 378 se emitieron de manera presencial y 11 mil 704 mediante el Sistema Electrónico por Internet (SEI).

El análisis de resultados indica que el rubro de equipamiento e infraestructura urbana concentró la mayor cantidad de opiniones, con 143 mil 183 registros, equivalente al 48.69% del total. En segundo lugar se ubicaron los proyectos de obras y servicios, con 97 mil 726 opiniones, que representaron el 33.23%.

Por demarcación territorial, Gustavo A. Madero registró el mayor número de opiniones emitidas, con 53 mil 486, seguida por Iztapalapa, con 50 mil 506. En contraste, Milpa Alta reportó 711 opiniones.

El informe señala además que la modalidad presencial fue la principal vía de participación, al concentrar más del 96% de las opiniones emitidas durante la consulta.

La estadística incluye información desagregada a nivel de entidad y por distrito electoral local, así como un análisis descriptivo, una nota metodológica y datos sobre modalidades de participación anticipada, entre ellas las correspondientes a personas en estado de postración, en prisión preventiva y residentes en el extranjero.