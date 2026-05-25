Marcha CNTE lunes 25 de mayo en CDMX: Horarios y calles afectadas por la manifestación de maestros

Marcha CNTE en CDMX Maestras y maestros de la CNTE se movilizarán este lunes 25 de mayo en la Ciudad de México.

Este inicio de semana, la Ciudad de México enfrentará algunas afectaciones viales debido a que maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizará una marcha en la capital, adelantando así el paro indefinido anunciado para el 1º de junio de 2026.

A menos de tres semanas de la inauguración del Mundial FIFA 2026 en México, la CNTE se une a la serie de movilizaciones que se llevarán a cabo durante el evento deportivo a manera de visibilizar sus demandas entre la población, el gobierno y la atención internacional del torneo.

Hora y ruta de las marchas de la CNTE este lunes 25 de mayo en CDMX

La CNTE tiene programada dos marchas en México este 25 de mayo; una de ellas será en Oaxaca, mientras que la segunda se desarrollará en la Ciudad de México.

De acuerdo con la convocatoria emitida por la Sección 22 del SNTE-CNTE (Oaxaca), la movilización en el estado se realizará a las 9:00 horas de este lunes. La ruta tendrá por punto de inicio el Monumento a Juárez, ubicado sobre la carretera a Sierra Juárez, con destino al Zócalo de Oaxaca de Juárez; allí, el contingente de maestras y maestros instalará un plantón permanente.

En cuanto a la Ciudad de México, el grupo de docentes llevará a cabo una marcha nacional del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, con hora de inicio programada a las 9:00 horas.

A causa de esta movilización, las principales vialidades que sufrirán afectaciones a partir de la mañana de hoy 25 de mayo, son:

Paseo de la Reforma.

Avenida Juárez.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Según información compartida en la Agenda de Movilizaciones de este lunes 25 de mayo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina comunicó que no descartan la posibilidad de que instalen un plantón en la explanada del Zócalo como medida de protesta para el cumplimiento de sus demandas.

¿Por qué la CNTE marcha hoy lunes 25 de mayo en CDMX?

El comienzo de protestas de maestras y maestros de la CNTE incluyen marchas, instalación de plantones y bloqueos permanentes en calles del centro de Oaxaca, además de movilizaciones en Ciudad de México a partir de este lunes; el paro indefinido habría estado programado para inicio de junio antes de la convocatoria emitida por la Sección 22.

Bajo la consigna: “Si no hay solución, no rodará el balón”, el magisterio convocó a una marcha nacional en la capital para visibilizar sus demandas y exigir el cumplimiento de las mismas.

Entre sus principales solicitudes, se encuentran: