Metrópoli

Se reportan largas filas tras la suspensión del servicio en la línea que va de Cuatro Caminos a Tasqueña.

Línea 2 del Metro CDMX: ¿Qué estaciones siguen cerradas este 1 de junio y hasta cuándo reabrirán?

Por Ana Paola Martínez Garrido
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Servicio Línea 2 del Metro CDMX. Usuarios utilizan unidades de RTP para trasladarse entre Xola y Pino Suárez ante el cierre temporal de tres estaciones. (Graciela López Herrera)

Como parte de los trabajos de mantenimiento y rehabilitación sobre Calzada de Tlalpan, continuarán cerradas 6 estaciones de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México.

De acuerdo con información compartida por el Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Ruvalcaba, se implementó desde el 29 de mayo un esquema especial de operaciones hasta el próximo 4 de junio.

¿Qué estaciones permanecen cerradas de la Línea 2?

De acuerdo con este esquema provisional, la Línea continuará operando en dos circuitos divididos entre las estaciones Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos.

Las estaciones Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad se mantienen actualmente sin servicio. En sustitución, se ofrece el servicio de RTP sin costo adicional entre Xola y Pino Suárez en ambos sentidos.

Se prevé que el servicio de estás estaciones se restablezca con normalidad el proximo jueves 4 de junio a las 05:00 hrs.

De igual forma, el servicio esta suspendido hasta nuevo aviso en las estaciones Portales, Nativitas y Zócalo/Tenochtitlán.

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