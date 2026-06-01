Línea 2 del Metro CDMX: ¿Qué estaciones siguen cerradas este 1 de junio y hasta cuándo reabrirán?

Servicio Línea 2 del Metro CDMX. Usuarios utilizan unidades de RTP para trasladarse entre Xola y Pino Suárez ante el cierre temporal de tres estaciones. (Graciela López Herrera)

Como parte de los trabajos de mantenimiento y rehabilitación sobre Calzada de Tlalpan, continuarán cerradas 6 estaciones de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México.

De acuerdo con información compartida por el Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Ruvalcaba, se implementó desde el 29 de mayo un esquema especial de operaciones hasta el próximo 4 de junio.

El @MetroCDMX, en conjunto con @SOBSECDMX, informa que, como parte de los trabajos de transformación integral de Calzada de Tlalpan, a partir de las 20:00 horas del viernes 29 de mayo se implementará un esquema especial de operación. La Línea 2 operará en dos circuitos:… pic.twitter.com/HHXyFduj6g — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) May 29, 2026

¿Qué estaciones permanecen cerradas de la Línea 2?

De acuerdo con este esquema provisional, la Línea continuará operando en dos circuitos divididos entre las estaciones Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos.

Las estaciones Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad se mantienen actualmente sin servicio. En sustitución, se ofrece el servicio de RTP sin costo adicional entre Xola y Pino Suárez en ambos sentidos.

Se prevé que el servicio de estás estaciones se restablezca con normalidad el proximo jueves 4 de junio a las 05:00 hrs.

#MetroAlMomento:



La Línea 2 opera en dos tramos: de Tasqueña a Xola y de Cuatro Caminos a Pino Suárez, en ambos sentidos.



Las estaciones que permanecen cerradas son: Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad, Portales, Nativitas y Zócalo/Tenochtitlan, por lo que no hay servicio… pic.twitter.com/XOl4yijWxW — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 1, 2026

De igual forma, el servicio esta suspendido hasta nuevo aviso en las estaciones Portales, Nativitas y Zócalo/Tenochtitlán.