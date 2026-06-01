Marcha CNTE hoy lunes 1 de junio en CDMX: horario, calles y vialidades afectadas por el plantón de maestros

Megamarcha de la CNTE en la CDMX Se da inicio al paro nacional de labores (Moisés Pablo Nava)

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marchará hoy en la Ciudad de México. Han declarado paro nacional tras una semana de protestas.

¿Cómo será la marcha del CNTE hoy?

No hubieron movilizaciones por parte de la organización de maestros en la Ciudad de México este fin de semana. Sin embargo, fuera de la capital se vio cómo miembros de la CNTE bloquearon el acceso al aeropuerto de Oaxaca. También se convocaron refuerzos a la capital para el inicio de la huelga nacional, por lo que se esperan movilizaciones de mayor número esta semana.

Los manifestantes continúan exigiendo un diálogo directo con la presidenta Claudia Sheinbaum. Sus demandas incluyen un aumento del 100% salarial, abrogación de la ley ISSSTE 2007 y aumento presupuestal en el sector, entre otras demandas.

¿A qué hora será la marcha del CNTE hoy 1 de junio y qué vialidades afectará?

La marcha se llevará a cabo este lunes 1 de junio a las 9:00 horas. Está previsto que dure alrededor de tres horas. Afectará las siguientes vialidades:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Calle 5 de mayo

Sin embargo, se espera que esta se desborde hacia otras calles que cruzan dichas vialidades y en las que ya se vieron afectaciones la semana pasada —como Bucareli, Eje Central e Insurgentes.

Se desconoce si continuarán bloqueando las calles una vez terminada la marcha y dónde instalarán sus plantones. Esta no sólo afectará a automovilistas, ya que es posible también altere servicios de transporte colectivo como el Metrobús.