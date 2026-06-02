Marchas CDMX hoy: trabajadoras sexuales se unen a las protestas en Reforma este martes 2 de junio

Día Internacional de la Trabajadora Sexual Protestarán obras de Calzada de Tlalpan (cuartoscuro)

Trabajadoras sexuales marcharán el día de hoy sobre Paseo de la Reforma. La movilización se hace en el marco del Día Internacional de la Trabajadora Sexual y tras meses de exigencias por parte de las mujeres que laboran sobre la Calzada de Tlalpan.

Desde ayer en la noche, trabajadoras sexuales han bloqueado Paseo de la Reforma. Las protestas responden a las obras que se han realizado sobre la Calzada de Tlalpan en camino al Mundial 2026, las cuales han afectado el ingreso de las mujeres que ejercen su oficio sobre la vía.

¿Por qué protestan las trabajadoras sexuales?

Trabajadoras sexuales que operan sobre la Calzada de Tlalpan llevan meses protestando las obras que se han hecho sobre su lugar de trabajo, las cuales han afectado sus ingresos. La obra que principalmente señalan es la ciclovía «La Gran Tenochtitlán». Al no permitir que los automóviles se detengan junto a la banqueta, este carril dificulta el primer contacto entre las trabajadoras y sus clientes.

La ciclovía se construyo como parte de las obras en preparación para el mundial y busca ofrecer movilidad incluyente y priorizar al ciclista, según la Jefa de Gobierno Clara Brugada. La vialidad va desde el Centro Histórico hasta las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, recorriendo la mayor parte de su tramo sobre la Calzada de Tlalpan. Esta vía extensa de la capital ha sido reconocida durante varias décadas como uno de los puntos centrales para el trabajo sexual.

Las trabajadoras sexuales de Tlalpan acusaron al gobierno de eliminar el flujo económico de una zona históricamente relacionada a su oficio en un intento por limpiar la imagen de la ciudad para los extranjeros que visitan durante el mundial.

Según la organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, las trabajadoras sexuales que operan sobre la Calzada de Tlalpan han sufrido una disminución de hasta 70% en ingresos desde el inicio de las obras viales.

En febrero, se presentó un pliego petitorio que incluye los siguientes puntos:

Seguro de desempleo por parte de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Desempleo.

por parte de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Desempleo. Apoyo económico directo mensual de 21 mil pesos debido a las pérdidas que se ha percibido a causa de las obras.

directo mensual de 21 mil pesos debido a las pérdidas que se ha percibido a causa de las obras. Acceso a programas sociales como vales de despensa, vivienda digna y seguro médico.

La marcha, pues, no sólo constituye una protesta contra la ciclovía. Se perfila como una exigencia por el reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo no asalariado que requiere su propio marco jurídico.

¿Qué vialidades cerrarán por manifestación de trabajadoras sexuales?

Según la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la manifestación de trabajadoras sexuales afectará Paseo de la Reforma. La marcha tomará lugar a las 16:00 horas y se espera un aforo de hasta 400 personas. No sólo causará afectaciones para automovilistas, si no también a usuarios de las líneas de Metrobus que pasan por la zona, como la 1 y 7.