Coyoacán implementa medidas de acceso vehicular en zona cercana al Estadio Azteca por Mundial 2026 (Tomas Pérez/EFE)

La alcaldía Coyoacán informó sobre la implementación de un esquema de control vehicular para habitantes de colonias ubicadas dentro de la llamada “primera milla” del Estadio Azteca, con motivo de los eventos relacionados con el Mundial 2026.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez explicó que el tarjetón vehicular destinado a residentes busca facilitar la movilidad y el acceso a la zona durante los partidos, y no restringir el tránsito de las personas que habitan en el área.

El alcalde explicó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) será responsable de instalar y operar los filtros de acceso en el primer perímetro del estadio, mientras que la alcaldía brindará apoyo operativo y orientación a los vecinos.

Según las autoridades, la medida tiene como objetivo agilizar los ingresos y salidas en las colonias cercanas al inmueble para atender aspectos de movilidad, seguridad y operación durante los encuentros deportivos.

La alcaldía indicó que el tarjetón será gratuito y que, como parte del proceso de registro, se realizó un censo domiciliario para identificar los vehículos de residentes en ocho colonias aledañas. Hasta el momento, se han registrado 13 mil 683 vehículos en zonas como El Caracol, La Zorra, Media Luna, Joyas del Pedregal, Bosques de Tetlameya y Cantil Pedregal, además de áreas parciales de Pedregal de Santa Úrsula y Pueblo de Santa Úrsula Coapa.

Las autoridades señalaron que el documento incluye elementos de seguridad e información específica del vehículo, como placas, modelo y color, por lo que no podrá transferirse a terceros. Asimismo, hicieron un llamado a evitar posibles fraudes relacionados con la comercialización del tarjetón.

Para quienes no participaron en el censo inicial, la alcaldía habilitó una mesa de atención en el Centro de las Artes Santa Úrsula (CASU), donde los residentes pueden solicitar una cita para completar el registro.

El alcalde afirmó que los habitantes de la zona podrán ingresar aun sin contar con el tarjetón, siempre que acrediten su domicilio mediante identificación oficial o comprobante. También se permitirá el acceso a vehículos de emergencia, seguridad, servicios médicos y otros casos justificados.

Previsiones de la SSC citadas por el alcalde describen que el control vehicular operaría ocho horas antes y dos horas después de cada partido programado en el estadio. El calendario contemplaría cinco encuentros, con una frecuencia estimada de un partido por semana.