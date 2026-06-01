EAP CDMX y Unidad de Atención a la Diversidad Sexual firman convenio para capacitar a servidores públicos

Autoridades capitalinas firman convenio para formar servidores públicos incluyentes

En el inicio del Mes del Orgullo LGBTTTIQ+, la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México (EAP CDMX) y la Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la capacitación y profesionalización de las personas servidoras públicas en temas de diversidad sexual y de género, igualdad y no discriminación.

El acuerdo fue suscrito por la directora general de la EAP CDMX, Valentina Lloret Sandoval, y la titular de la Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual, Hilda Téllez Lino, quienes destacaron la importancia de construir instituciones públicas más incluyentes y comprometidas con la garantía de los derechos humanos.

Durante el acto protocolario, ambas funcionarias estuvieron acompañadas por directivos y equipos de trabajo de las dos dependencias, quienes refrendaron su compromiso de impulsar una agenda conjunta enfocada en la formación y sensibilización del personal del servicio público.

En su intervención, Valentina Lloret aseveró que la inclusión y el reconocimiento de la diversidad son elementos fundamentales para el fortalecimiento de una sociedad democrática. También sostuvo que todas las personas tienen derecho a vivir libremente, expresar su identidad, desarrollar su proyecto de vida y ejercer sus derechos sin enfrentar discriminación, violencia o exclusión.

La titular de la EAP CDMX enfatizó que ser aliadas de la comunidad LGBTTTIQ+ implica promover espacios seguros e inclusivos, además de reconocer la diversidad como una fortaleza para la vida pública y la construcción de una sociedad más justa.

Las instituciones subrayó que el objetivo es consolidar un servicio público más empático, cercano y respetuoso, capaz de brindar una atención de mayor calidad a la ciudadanía.

Finalmente, la EAP CDMX afirmó que con este convenio su papel como instancia encargada de la formación y profesionalización del personal gubernamental, al tiempo que ambas dependencias dieron inicio a una colaboración de largo plazo orientada a fortalecer una administración pública comprometida con la igualdad sustantiva y el respeto a la diversidad.

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