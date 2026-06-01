Morena denuncia que prianistas buscan sabotear el Mundial

“Son lonas sin gente”, señala Morena

A 10 días del Mundial, diputados de Morena denunciaron que existe una red de operadores del PAN y el PRI que despliega acciones de desinformación y narrativa de crisis disfrazadas de activismo ciudadano.

De acuerdo con legisladores morenistas locales, se trata de organizaciones que operan bajo nombres como “Latido Joven”, “Creemos México”, “Somos México” y “Mexicanos al Grito de Paz”, que presentan acciones como expresiones autónomas de la sociedad civil cuando en realidad responden a una estrategia política diseñada y financiada por partidos de oposición.

Morenistas señalan que su investigación reveló que detrás de estas iniciativas se encuentran militantes activos del PAN con vínculos directos a figuras como la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y el alcalde de Miguel Hidalgo y Coordinador Nacional de Alcaldes del PAN, Mauricio Tabe, quienes figuran como invitados especiales de la plataforma Creemos México.

“Se presentan como iniciativas ciudadanas independientes, evitan declarar su filiación partidista, despliegan acciones de alto impacto visual en momentos de alta exposición mediática, y sus contenidos son amplificados por medios afines al ecosistema opositor”.

Acusaron que el caso más claro es Latido Joven, lanzado el 24 de mayo de 2026 en el Monumento a la Revolución con cientos de asistentes pero apenas 139 seguidores en Instagram al momento del evento, una discrepancia que evidencia movilización organizada y no crecimiento orgánico.

“Su operador principal, Yahir Anaya, tiene fotos en su perfil de Instagram con los logos del PAN y Acción Juvenil, y fue fotografiado en octubre de 2024 en un evento de Acción Juvenil apoyando a Jorge Romero para la presidencia nacional del partido”.

Otra de las “pruebas“ que señalan es que la cuenta institucional de la Dirección General de Servicios Urbanos de la Alcaldía Cuauhtémoc (@dgsu_alccuauh) y Mariana Gálvez, secretaria particular de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, aparecen entre los seguidores de Latido Joven en Instagram, rompiendo la ficción de independencia ciudadana del movimiento.

“Vamos a desenmascarar una campaña que busca generar una cierta conversación en el marco del mundial. Es una red de operadores del PRIAN y una narrativa de crisis en torno al mundial”, dijo el diputado Paulo García, vocero de Morena CDMX.

Los morenistas señalaron que el esquema actual es una reedición directa del movimiento “Generación Z”, cuya vinculación con el PAN fue expuesta en noviembre de 2025 cuando se exhibió desde la tribuna del Senado el contrato de producción de contenido entre Edson Andrade y el PAN-CDMX. En esa ocasión, tanto Adán Augusto López como Ricardo Monreal señalaron a Creemos México como organizador de la marcha del 15 de noviembre.

“Está la farsa de Generación Z, que ya nos encargamos de desenmascarar”, recordó Paulo García, quien también trazó la continuidad con la operación actual: “Quieren establecer supuestas protestas ciudadanas en el marco del Mundial. Es el mismo guión, frases y eslogan que usan los PRIANistas en tribuna.”

Recordaron que el 28 de marzo de 2026, durante el partido amistoso México vs Portugal en el Estadio Banorte de Monterrey, Jimena Villicaña y Carlos Moris, cofundadores de Creemos México, publicaron un video desde el lugar con el siguiente texto:

“UN DESASTRE LA ORGANIZACIÓN PREVIA AL MUNDIAL. 3 horas haciendo fila. Las personas lograron entrar al medio tiempo. Pusieron en riesgo a sus policías. Un CAOS TOTAL“, publicación que alcanzó miles de reacciones.

Señalaron que la acción omite que la operación del Estadio Banorte es responsabilidad del operador privado y no del gobierno de la Ciudad de México ni del gobierno federal, atribuyendo implícitamente la responsabilidad a las instituciones públicas con el objetivo de generar una narrativa de incompetencia gubernamental de cara al Mundial.

Paulo García dijo que el episodio confirma el plan de largo aliento:

“Están preparando toda una serie de puestas en escena en el marco del mundial. Pero que la opinión pública sepa que son actores de Acción Nacional“.

Son lonas sin gente

Por lo anterior, los legisladores cuestionaron que si sus causas son legítimas y sus organizaciones son ciudadanas, ¿por qué ocultan su filiación política?

“Vamos a ser muy claros. Esto no es criminalización de la protesta. Solo queremos que si son del PRI y del PAN, que lo reconozcan. Nosotros nunca nos escondimos. Nosotros siempre decíamos a qué movimiento político respondíamos… Son lonas sin gente.”

Los diputados locales de Morena aseguraron que esta denuncia no constituye criminalización de la protesta legítima, sino que el partido exige transparencia:

“Que quienes financian y organizan estas acciones reconozcan su identidad política, tal como Morena siempre lo hizo. El Mundial de 2026 es un logro colectivo de México que no puede convertirse en plataforma de operaciones políticas encubiertas”.