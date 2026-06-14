Edomex: Programa de Canje de Armas recibe 340 armas y más de 14 mil cartuchos en su primera fase

Canje de armas (Fotógrafo Especial)





La primera etapa del Programa de Canje de Armas 2026 concluyó en el Estado de México tras seis semanas de actividades en 19 municipios de la entidad, informó la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

Las autoridades informaron que el programa se desarrolló del 4 de mayo al 13 de junio en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y gobiernos municipales. Durante este periodo, la ciudadanía entregó de manera voluntaria y anónima armas y municiones a cambio de incentivos económicos.

Según el balance oficial, fueron recibidas 340 armas de fuego, de las cuales 230 eran armas cortas y 110 armas largas. Además, se recolectaron 449 granadas y 14 mil 59 cartuchos útiles. Por estos intercambios, se otorgaron incentivos por un monto total de 3 millones 11 mil 53 pesos.

Los módulos itinerantes operaron en municipios como Toluca, Nezahualcóyotl, Tecámac, Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli, La Paz, Tlalnepantla, Ecatepec, Lerma e Ixtapaluca, entre otros.

Como parte de la estrategia, también se promovió el intercambio de juguetes bélicos por materiales didácticos. En esta modalidad participaron niñas y niños que entregaron mil 955 juguetes relacionados con armas o violencia.

La SSEM informó que el programa tendrá una pausa temporal debido a actividades vinculadas con un evento deportivo internacional que se desarrolla en el país. Las jornadas de canje se reanudarán el próximo 3 de agosto.

Para la siguiente fase, está prevista la instalación de módulos en los municipios de Chimalhuacán, Atlacomulco, Zumpango y Atizapán de Zaragoza, donde continuará la recepción voluntaria de armamento y municiones.