Volcadura de microbús en la autopista México-Pachuca deja 13 lesionados, entre ellos un menor de edad

Volcadura en la México-Pachuca deja 13 lesionados Foto: Vía redes sociales

Un terrible accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo 14 de junio sobre la autopista México-Pachuca. Entre gritos de auxilio, las llamadas de emergencia y la movilización de cuerpos de rescate interrumpieron el tránsito sobre dicha arteria, lo que provocó largas filas de automóviles y una intensa movilización de paramédicos, policías y elementos de emergencia, mientras pasajeros y testigos intentaban auxiliar a los heridos que quedaron atrapados dentro de la unidad de transporte colectivo.

¿Dónde ocurrió la volcadura del microbús?

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió alrededor de las 10:20 horas de este domingo 14 de junio de 2026 sobre la autopista México-Pachuca, en el cruce con la avenida San José, en la colonia San Juan Ixhuatepec, municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

Las autoridades informaron que en la zona se registró una carambola en la que estuvieron involucradas dos unidades de transporte. Como consecuencia del impacto, un microbús de pasajeros terminó volcado sobre la carpeta asfáltica, provocando escenas de desesperación entre los ocupantes y automovilistas que transitaban por el lugar.

Volcadura de micro sobre la carretera México-Pachuca Foto: vía redes sociales

El saldo preliminar: 13 personas lesionadas

Los servicios de emergencia confirmaron que el accidente dejó un saldo de 13 personas lesionadas, entre ellas un menor de edad. Paramédicos de distintas corporaciones acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria y trasladar a algunos de los heridos a hospitales de la región.

Tras el accidente, la circulación con dirección a Indios Verdes registró severas afectaciones y largas filas de vehículos, mientras elementos de seguridad implementaban labores de abanderamiento y retiro de las unidades involucradas.

Lista oficial de personas lesionadas

Entre las personas identificadas por las autoridades se encuentran:

Aida Marisela Flores, de 40 años.

Víctor Basurto Piñón, de 45 años.

Ángel Basurto Flores, de 7 años.

Olga Luna Garduño, de 58 años.

Julio Hernández Ruiz, de 61 años, conductor del microbús.

Sarahí Cortés Vázquez, de 31 años.

Adriana Elizabeth Chico Morelos, de 41 años.

Juliana Rosario Hernández Cabrera, de 72 años.

Rosalba Salmerón García, de 51 años.

Las autoridades precisaron que de otras cuatro personas lesionadas aún no se contaba con información completa al momento de la elaboración de los primeros reportes.

Mientras las investigaciones avanzan, las autoridades exhortaron a los conductores a manejar con precaución y a respetar los límites de velocidad para evitar que nuevas tragedias vuelvan a poner en riesgo la vida de pasajeros y automovilistas.