Convivencia con Xin Xin por su cumpleaños: ¿Cuál es la nueva fecha para visitar a la panda mexicana?

Conoce a Xin Xin Una de los pandas gigantes más longevos en la actualidad. (cuartoscuro)

¡La única panda de México celebrará sus 36 años! Conócela y festeja con ella en el parque de Chapultepec.

¿Quién es Xin Xin, la panda gigante mexicana?

Como es bien sabido, Xin Xin es la única panda gigante que reside en México.

China comenzó a mandar pandas a distintos países con los que buscaba mantener relaciones diplomáticas a partir de 1941. México no fue la excepción, y desde 1975, cuando fueron enviados los primeros dos pandas, ha albergado 10 osos de esta especie, ochos de los cuales nacieron aquí. La altura de la Ciudad de México —similar a la de la región de Sichuan, de donde provienen los osos panda— la ha hecho un lugar ideal para la cruza de pandas.

China cambió las reglas de las donaciones de pandas en 1984 debido a la posible extinción de la especie. En vez de regalar pandas, los prestan por una cuota anual. Sin embargo, Xin Xin es especial ya que esta regla no aplica a ella. Al haber sido concebida naturalmente en territorio mexicano por padres que fueron regalados al país antes del cambio de regla, la panda es 100% mexicana. Futuros pandas que nazcan aquí serán propiedad de China, pero se les permitirá permanecer en México, a diferencia de otros países que tienen que regresar a los pandas una vez cumplidos los cinco años.

Su madre fue la panda mexicana Tohuí (1981-1993) y su padre Chia Chia (1974-1991) del zoológico de Londrés. La panda fue el resultado de una exitosa copulación natural, y nació en 1990 . Tras la muerte de su compañera de hábitat Shuan Shuan en 2022, que vivió 35 años, Xin Xin es la única panda gigante que queda en todo el país.

¿Cuando sera el cumpleaños de la panda Xin Xin?

El 1 de julio del año pasado cumplió los 35 años. Esto la pone muy por encima de la expectativa de vida de su especie, la cual puede vivir entre 14 y 20 años en la naturaleza, según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). En cautiverio, pueden alcanzar hasta los 30 años.

Xin Xin ya ha superado ambas expectativas de vida y este año cumplirá sus 36 años. De vivir tres años más, superaría el récord de Jia Jia, la panda hongkonés que vivió 38 años.

Su fiesta de cumpleaños se celebrará el 4 de julio en el Centro de Conservación de Vida Silvestre Chapultepec.

‼️Atención amigos de Xin Xin ‼️



🐼Su fiesta de cumpleaños se celebrará el 4 de julio en el Centro de Conservación de Vida Silvestre Chapultepec 🐼



Te esperamos para celebrar juntos #XinXin #Panda #fyp pic.twitter.com/0ANcB5oCND — Centros de Conservación de Vida Silvestre CDMX (@ZoologicosCDMX) June 18, 2026

El evento estará abierto para todo el público. Se trata de la ocasión perfecta para amantes de la naturaleza y admiradores de la especie.