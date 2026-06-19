Marcha CNTE viernes 19 de junio: horario y calles afectadas en CDMX hoy

CNTE La marchas de hoy bloquearán Reforma. (cuartoscuro)

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continuará sus concentraciones el día de hoy. Mira qué calles se verán afectadas.

¿Dónde será la marcha de la CNTE hoy?

Ya el miércoles pasado el magisterio bloqueó algunas de las vialidades que conducían al Estadio Ciudad de México debido al partido entre Colombia y Uzbekistán que se jugó.

A pesar de que hoy no tomarán tantos puntos de la ciudad como de vio el día del juego, sí se espera el bloqueo de Reforma. Los miembros de la CNTE marcharán desde el Ángel de la Independencia hasta llegar a las oficinas de la Secretaría de Gobernación ubicadas en la calle Abraham González 48 en la Colonia Juárez a las 10:00 horas.

A las 11:00 horas tienen programada una mesa de diálogo en la Secretaría de Educación Pública, ubicada en Avenida Universidad 1200, Colonia Xoco, por lo que puede que también se vean afectados los alrededores.

También permanecen fragmentos del plantón en el centro histórico, sobre las calles Tacuba, Donceles, Allende, Simón Bolívar, 5 de Mayo.

¿Por qué marcha la CNTE hoy?

El objetivo continúa siendo principalmente la abrogación de la Ley ISSSTE 2009 y la reforma educativa de 2019. También continúan exigiendo un diálogo directo con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, el día de hoy la movilización también conmemora los 10 años de la represión ocurrida el 19 de junio del 2016 en Asunción Nochixtlán, Oaxaca. En ella, maestros fueron atacados por autoridades Federales y Estatales.

Entre 2012 y 2013 se promovió la Reforma Educativa por el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación. La CNTE expresó desacuerdo con esta reforma a través de manifestaciones en varios Estados en mayo de 2016. En Oaxaca, los dirigentes de la sección 22 de la coordinadora, Rubén Núñez Ginés y a Francisco Villalobos Ricárdez,fueron capturados por las autoridades.

Esto llevó a bloqueos en carreteras de Oaxaca. Varios manifestantes —que incluían padres e hijos— se dirigían a uno de estos bloqueos cuando fueron reprimidos por más de 800 cuerpos de policía federal y estatal. El evento resultó en un saldo de 8 personas fallecidas, 103 lesionados y 46 afectados por la exposición a gases lacrimógenos.