Más de 730 mil personas celebraron el triunfo de la selección en la Ciudad de México

Celebración del triunfo de la Selección

Como parte de la celebración correspondiente a la victoria de la Selección Mexicana en el partido frente a Corea del Sur, distintos puntos de la Ciudad de México reunieron a más de 730 mil personas que salieron a festejar en un convivió que concluyó con saldo blanco.

En el Zócalo y las calles aledañas, por su parte, se congregaron más de 200 mil aficionados, mientras que a los 18 Fan Fest (Festivales Futboleros) asistieron 130 mil personas y en Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia, se juntaron cerca de 400 mil entusiastas.

Celebración del triunfo de la Selección

Con el fin de poder garantizar la seguridad, a igual que la atención de las y los asistentes, se contó con la participación de más de 10 mil servidores públicos en el operativo interinstitucional que se desplegó a lo largo de toda la capital. La Secretaría de Seguridad Ciudadana dispuso 3 mil 400 elementos y 296 vehículos en el Centro Histórico, además de 291 policías y 75 unidades en los Festivales Futboleros.

En tanto, el personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), le brindó atención médica a nueve personas por padecimientos menores, entre los que una menor de edad fue trasladada a un hospital para recibir atención especializada.

Celebración del triunfo de la Selección

Con todos los Festivales Futboleros, además de las 11 pantallas que fueron instaladas en el Centro Histórico y la participación coordinada de dependencias de seguridad, movilidad, protección civil, salud, cultura, turismo, agua, obras y servicios, la Ciudad de México vivió una jornada de celebración, convivencia y orden en torno a la segunda victoria de la Selección mexicana en la Copa Mundial.