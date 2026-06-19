Metrópoli

El festejo concluyó con saldo blanco

Más de 730 mil personas celebraron el triunfo de la selección en la Ciudad de México

Por Aura Mejía
Celebración del triunfo de la Selección

Como parte de la celebración correspondiente a la victoria de la Selección Mexicana en el partido frente a Corea del Sur, distintos puntos de la Ciudad de México reunieron a más de 730 mil personas que salieron a festejar en un convivió que concluyó con saldo blanco.

En el Zócalo y las calles aledañas, por su parte, se congregaron más de 200 mil aficionados, mientras que a los 18 Fan Fest (Festivales Futboleros) asistieron 130 mil personas y en Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia, se juntaron cerca de 400 mil entusiastas.

Celebración del triunfo de la Selección

Con el fin de poder garantizar la seguridad, a igual que la atención de las y los asistentes, se contó con la participación de más de 10 mil servidores públicos en el operativo interinstitucional que se desplegó a lo largo de toda la capital. La Secretaría de Seguridad Ciudadana dispuso 3 mil 400 elementos y 296 vehículos en el Centro Histórico, además de 291 policías y 75 unidades en los Festivales Futboleros.

En tanto, el personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), le brindó atención médica a nueve personas por padecimientos menores, entre los que una menor de edad fue trasladada a un hospital para recibir atención especializada.

Celebración del triunfo de la Selección

Con todos los Festivales Futboleros, además de las 11 pantallas que fueron instaladas en el Centro Histórico y la participación coordinada de dependencias de seguridad, movilidad, protección civil, salud, cultura, turismo, agua, obras y servicios, la Ciudad de México vivió una jornada de celebración, convivencia y orden en torno a la segunda victoria de la Selección mexicana en la Copa Mundial.

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