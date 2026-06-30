Localizan sin vida a Fátima Ozoara, joven enfermera desaparecida: cronología completa del caso

Fátima Ozoara Cid Vázquez Hallada sin vida este 30 de junio. (FGJCDMX)

Fátima Ozoara Cid Vázquez fue localizada sin vida por las autoridades este martes 30 de junio. La joven desapareció el 21 de junio.

¿Quién era Fátima Cid, joven desparecida que fue encontrada sin vida este 30 de junio?

Fátima Ozoara Cid Vázquez era un joven de 20 años que estudiaba Enfermería. Trabajaba como auxiliar de enfermería en el Club Libanés.

De acuerdo con la ficha de búsqueda que emitió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la joven era de tez morena clara, medía 1.62 metros, tenía cabello negro, una cicatriz en el codo izquierdo y un tatuaje de una mariposa roja en el abdomen. Al momento de su desaparición, vestía un uniforme quirúrgico azul y un reloj color café.

“Ella es una muy buena chica. Ella tiene que regresar a casa viva”, dijo de ella su madre, Mirra Vázquez.

¿Cómo desapareció Fátima Ozoara Cid Vázquez?

Fátima desapareció la noche del 21 de junio, aproximadamente a las 8:00 horas, en la colonia Olivar de los Padres perteneciente a la alcaldía Álvaro Obregón. La enfermera salía de su trabajo en el Club Libanés.

Tan sólo el día de ayer, sus familiares y otras personas bloquearon Periférico Sur, denunciando una falta de investigación por parte de la FGJCDMX. El bloqueo concluyó con cuando se prometieron mesas de diálogo para profundizar en el caso.

Su cuerpo sin vida fue hallado este martes 30 de junio en la localidad El Salitre, parte del municipio de Tenancingo en Estado de México.

Las autoridades dicen contar con un sospechoso, pero hasta el momento no existe certeza sobre el culpable. La carpeta de investigación continúa abierta y se sigue a la espera de más avances.