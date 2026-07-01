Aprueba IECM nuevos lineamientos para dar seguimiento al Presupuesto Participativo

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó nuevos lineamientos para fortalecer el funcionamiento de los Comités de Ejecución y de Vigilancia, así como el seguimiento de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo correspondientes a los ejercicios 2026 y 2027 y de aquellos determinados en Pueblos y Barrios Originarios.

La actualización de la normativa busca mejorar los procesos de ejecución y supervisión de los proyectos ciudadanos a partir de la experiencia obtenida en ejercicios anteriores, así como de las áreas de oportunidad detectadas por el organismo electoral durante el seguimiento de las obras y acciones financiadas con este mecanismo de participación ciudadana.

Los cambios han sido que los lineamientos establecen mayores facultades para los Comités de Ejecución y de Vigilancia, que podrán solicitar a las alcaldías información detallada sobre el desarrollo de los proyectos, incluyendo avances físicos y financieros, ubicación geográfica, procesos de contratación, evidencia fotográfica y reportes sobre posibles problemáticas durante la ejecución.

La normativa también incorpora mecanismos para atender desacuerdos entre los integrantes de los comités mediante procedimientos de conciliación, además de definir las reglas para la remoción o sustitución de integrantes cuando existan circunstancias que impidan el adecuado desempeño de sus funciones.

Además, se fortalecen es el papel de las Asambleas Ciudadanas como espacios permanentes de seguimiento comunitario.

En ellas, los habitantes podrán conocer los avances de los proyectos, emitir opiniones, evaluar su desarrollo y presentar observaciones respecto a su ejecución. Para ello, los Comités deberán elaborar un calendario de seguimiento que permita informar periódicamente a la comunidad sobre el estado de las obras o acciones.

Los lineamientos fueron elaborados de manera conjunta entre el IECM y la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con el propósito de armonizar su contenido con la Guía Operativa del Presupuesto Participativo y brindar mayor certeza sobre las funciones que desempeñan los Comités de Ejecución y de Vigilancia durante las distintas etapas del desarrollo de los proyectos.

Además, la nueva regulación incluye disposiciones específicas para los proyectos definidos en Pueblos y Barrios Originarios, mediante medidas orientadas a fortalecer el acompañamiento institucional, la rendición de cuentas y el acceso oportuno a la información relacionada con la aplicación de los recursos.

Como parte de estas acciones, el Instituto también prevé fortalecer la Plataforma Digital de Participación Ciudadana para que funcione como un medio de consulta pública sobre el avance físico y financiero de los proyectos aprobados.