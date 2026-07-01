¿Cuánta gente llegó al Ángel de la Independencia? Esta es la cifra récord que alcanzaron los festejos tras el México vs Ecuador

México vs Ecuador Asistencia al Ángel de la Independencia rompe récord (cuartoscuro)

Aficionados de la selección mexicana se reunieron la noche del martes 30 de junio para celebrar la victoria de México contra Ecuador. El número de asistentes alcanzó una cifra récord.

¿Cuántas personas asistieron al Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo de México contra Ecuador?

El Ángel de la Independencia ya venía siendo el epicentro de los festejos del Mundial. Durante los partidos de fase de grupos, la autoridades registraron un constante aumento en la presencia de personas.

El partido entre México y Ecuador representaba un momento decisivo en la historia de la selección. De ganar, sería la primera vez en cuarenta años que México ganaba un partido de fase eliminatoria. Por lo mismo, miles de aficionados se abarrotaron en las pantallas colocadas alrededor del Ángel para ver el partido, con un pregunta que vociferaron repetidamente: “¿Y si sí?“.

A pesar de la lluvia, que retrasó el partido una hora, los fanáticos permanecieron expectativos en la zona. El partido terminó 2-0 con marcador a favor del Tricolor, lo cual causó la euforia de todos los espectadores.

Pronto, el Ángel de la Independencia ya no sólo contaba con los fanáticos que asistieron al monumento a ver el partido, los cuales ya eran numerosos, sino con muchas otras personas que migraron a la zona desde bares aledaños, el Fan Fest del Zócalo e incluso desde el propio Estadio Ciudad de México. La marea de personas en Paseo de la Reforma abarcó kilómetros, llegando hasta la altura de la Calzada de los Misterios.

¡Segundo Gol de #México, señoras y señores! 🇲🇽⚽ El grito de gol retumba y la ilusión crece. ¡Se viene una noche de infarto! 🔥💚🤍❤️ pic.twitter.com/RFN5VUswgy — Webcams de México (@webcamsdemexico) July 1, 2026

Según dijo la propia jefa de gobierno Clara Brugada en un video que subió a sus redes al concluir el partido, la asistencia ya superaba un millón de personas. En una urbe con más de 9 millones de habitantes, esto significaría que más del 10% de la población capitalina se encontraba en un este punto de la ciudad.

En el video, Brugada pidió que las personas ya no se dirigieran al Ángel ni a cualquier punto del Paseo de la Reforma, sugiriendo otros puntos de celebración como la explanada del Palacio de los Deportes.

¡Volvimos a ganar, seguimos haciendo historia! pic.twitter.com/JE85XVx29N — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 1, 2026

La cantidad de personas que se han reunido en el Ángel ha ido en aumento. En el primer enfrentamiento de la fase de grupos contra Sudáfrica, se reunieron alrededor de 120,000 personas en la glorieta. La cantidad aumentó a 400,00 durante el partido contra Corea del Sur y había alcanzado su punto álgido en el enfrentamiento contra Chequia con 800,000 asistentes, antes de ser superado por el enfrentamiento de ayer. En caso de que el Tricolor gane su partido de octavos el próximo domingo, se espera que la tendencia continúe, debido a que sería el última partido que la selección juega en casa.

¿Qué sucedió en los festejos de México en el Ángel de la Independencia?

A pesar de la Ley Seca que se implementó en las inmediaciones del monumento, muchos aficionados encontraron la manera de continuar la ingesta de alcohol en la vía pública. Se desplegaron más de 15 mil cuerpos de seguridad para asegurar el orden público.

Personal de atención médica monitoreó la zona y atendió a fanáticos. Lamentablemente, a pesar de todo el apoyo brindado por el equipo médico, tres personas murieron asfixiadas durante los festejos.

Los festejos continuaron hasta las primeras horas de la mañana.