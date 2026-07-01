Tragedia en los festejos por la Selección Mexicana: fallecen tres personas por asfixia

Fallecen tres personas en festejo México vs Ecuador La intensidad y asistencia masiva de los festejos ocasionaron el fallecimiento de tres personas en CDMX.

La noche de ayer, martes 30 de junio, México vivió uno de los duelos más emocionantes y satisfactorios de su paso por el Mundial FIFA 2026 al brindar una derrota contundente a Ecuador con marcador final 2-0 durante la primera fase de eliminación directa del torneo, asegurando su pase a octavos de final en su propia casa.

Sin embargo, lo que desató una celebración masiva en el corazón de la capital y sus alrededores, también concluyó en una tragedia para el pueblo mexicano, ya que la Secretaría de Salud Pública en CDMX confirmó la madrugada de este miércoles 1º de julio la muerte de tres personas durante los festejos.

Reportan el fallecimiento de personas por festejos en CDMX tras el partido México vs Ecuador

Tras la victoria de la Selección Mexicana sobre Ecuador durante su enfrentamiento en el Estadio Ciudad de México, popularmente llamado Estadio Azteca, la noche del martes 30 de junio, el festejo estalló en todas las regiones del país, centrándose principalmente en el monumento Ángel de la Independencia de la capital y sus alrededores; según los reportes, la asistencia aproximada fue de 800 mil a un millón de personas congregadas para festejar el triunfo.

No obstante, la concentración masiva del pueblo mexicano en el festejo capitalino también ocasionó complicaciones alarmantes que pusieron en riesgo la vida de los y las asistentes, pues se expusieron reportes de asfixia que tuvieron que ser inmediatamente atendidos por los servicios médicos de emergencia.

Como lo informó la @SSaludCdMx, los equipos de emergencia de la Ciudad de México atendieron de manera inmediata el reporte de tres personas inconscientes en distintos puntos de las inmediaciones de Paseo de la Reforma. Se activaron todos los protocolos de atención médica, sin… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 1, 2026

A pesar de la atención brindada, existieron casos que no obtuvieron una conclusión positiva, pues la Secretaría de Salud Pública de la CDMX anunció el fallecimiento de tres personas durante los festejos del partido México vs Ecuador llevados a cabo la madrugada de este miércoles.

Las víctimas de esta tragedia fueron dos mujeres, de 48 y 19 años de edad, y un hombre de aproximadamente 44 años, quienes fueron reportados inconscientes en las inmediaciones de Paseo de la Reforma; pese a los intentos de reanimación por parte de los servicios de emergencia, ninguno pudo recuperar el conocimiento y se declaró el deceso.

Mediante su cuenta oficial en redes sociales, la mandataria de Gobierno en CDMX, Clara Brugada, se pronunció ante los hechos y señaló que las autoridades capitalinas se han puesto en contacto con las familias de las fallecidas y fallecido.

"Reiteramos el llamado a celebrar siempre con responsabilidad, cuidado y empatía", puntualizó.

El lado trágico del triunfo de México: ¿por qué fallecieron personas durante la celebración del 30 de junio?

De acuerdo con la información compartida por la Secretaría de Salud Pública capitalina, los servicios médicos de emergencia atendieron a dos personas halladas inconscientes por asfixia en distintos puntos de los festejos en Paseo de la Reforma tras el triunfo de México contra Ecuador.

Sin embargo, pese a realizar maniobras avanzadas de reanimación, ninguno pudo recobrar la consciencia y sus muertes fueron declaradas durante la madrugada de este miércoles; se trataba de un hombre de 44 años de edad y una mujer de 19 años de edad, cuyas familias ya fueron notificadas.

En las mismas celebraciones capitalinas, también se reportó el ingreso de una mujer de 48 años de edad al área de urgencias de un hospital tras ser hallada inconsciente en la calle de Berna, colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc. No obstante, fue declarada sin signos vitales y se dictaminó muerte por asfixia.

La intensidad de los festejos han llamado la atención pública de la Ciudad de México, quienes exigen a las autoridades moderar la asistencia masiva y emprender protocolos de seguridad más avanzados y organizados para evitar tragedias futuras.