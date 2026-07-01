Proponen protocolo de seguridad para celebraciones masivas tras incidente en Paseo de la Reforma

La dirigencia del PAN en la Ciudad de México propuso la creación de un protocolo de seguridad para celebraciones masivas, luego de los hechos ocurridos durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana en Paseo de la Reforma, donde tres personas perdieron la vida.

La presidenta del PAN capitalino, Luisa Gutiérrez expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y señaló que, ante la expectativa de nuevas concentraciones por el desempeño del representativo nacional en el torneo, el Gobierno de la Ciudad de México debe fortalecer las medidas preventivas para garantizar la seguridad de los asistentes.

Como parte de la propuesta, planteó establecer un sistema de control dinámico de aforo mediante cámaras y drones para monitorear en tiempo real la concentración de personas y, en caso de alcanzar niveles considerados de riesgo, cerrar temporalmente accesos y redirigir a los asistentes hacia otras zonas.

También sugirió dividir Paseo de la Reforma en distintos sectores delimitados con vallas y corredores de control, con límites de ocupación previamente establecidos y supervisados por personal de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Otra de las medidas planteadas consiste en mantener corredores permanentes de evacuación para facilitar la movilidad de las personas, permitir la salida de quienes se encuentren en zonas de alta presión y garantizar el acceso de ambulancias y cuerpos de emergencia.

La dirigente panista afirmó que estas acciones retoman protocolos aplicados en eventos internacionales con alta asistencia, como conciertos, festivales y competencias deportivas, y sostuvo que la planeación y la prevención deben ser prioritarias en este tipo de concentraciones.

Por su parte, el diputado federal y vocero del PAN capitalino, Federico Döring Casar, también expresó sus condolencias a las familias de las personas fallecidas y exhortó al Gobierno de la Ciudad de México a revisar y fortalecer sus protocolos de protección civil para eventos con gran afluencia de personas.

Además, pidió que las autoridades capitalinas garanticen condiciones de seguridad para las próximas celebraciones relacionadas con la participación de la Selección Mexicana en el torneo.

Cabe señalar que, hasta el momento, el Gobierno de la Ciudad de México continúa con las investigaciones y el seguimiento de los hechos registrados durante la celebración en Paseo de la Reforma.